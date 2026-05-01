Ünlü isimler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutlayarak emek, dayanışma ve alın terinin önemine dikkat çekti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ünlü isimlerin sosyal medya üzerinden yaptıkları anlamlı paylaşımlarla kutlanırken, sanat ve medya dünyasından birçok isim bu anlamlı günü atlamadı. İşte ünlü isimlerden 1 Mayıs paylaşımları…

Erol Evgin: Sevgili dostlar, emeğiyle çalışan tüm vatandaşlarımızın 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.

İbrahim Tatlıses: Emek, geleceğin en değerli mirasıdır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Ünlü isimlerden 1 mayıs mesajları… Emek ve dayanışmaya vurgu yaptılar

Kerem Alışık: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Bereketi en bol yağmur alın teridir. Temiz ve terli alınları ile çorbasını kaynatan, aşına hiç acı tuz katmadan sıcak yürekleri ve namuslu elleriyle dünyayı omuzlarının üstünde taşıyan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Kenan Doğulu: Sanattan hayata, üretimden geleceğe dokunan tüm ellerin; dünyayı güzelleştiren tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Deniz Uğur: Oyuncu da işçidir. Size emek ve dayanışmayı hatırlatmaya geldim. Çok sağlam sınanıyoruz. Aile, dostluk, komşuluk bağlarını güçlendirin.

Çağla Şıkel: 1 Mayıs, emeğin ve dayanışmanın önemini hatırladığımız özel bir gün. Tüm emekçilere kutlu olsun.

Mustafa Sandal: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Tüm emekçi kardeşlerime selam olsun.

Türkan Şoray: Alınteri en kutsal değerdir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Esra Erol: Bugün hayatı omuzlayanların günü. Alın teriyle var olanların, emeğiyle dünyayı döndürenlerin günü. Emek veren, üreten, direnen herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

