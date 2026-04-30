Hesaplara bugün yatırılacak! Çiftçiye müjdeyi Bakan Yumaklı verdi
Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatırılacak sorusu cevap buldu. Çiftçilere yönelik müjdeli haberi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verdi. Bakan Yumaklı, yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını belirtti.
Yumaklı, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Anadolu'nun kadim üretim geleneğini destekleyip çiftçinin her adımında yanında yürüdüklerini belirten Yumaklı, "1 milyar 352 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.
Artan fiyatlar sonrası bakanlıktan peş peşe hamleler! İki üründe daha vergi sıfırlandı
ÖDEMELER BİRÇOK ALANDAN YAPILACAK
Paylaşımda yer alan bilgiye göre, küçükbaş hayvancılık desteği (kuzu/oğlak) için 1 milyar 208 milyon 231 bin lira, zirai don desteği için 93 milyon 200 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 30 milyon 735 bin lira ve hayvan gen kaynakları desteği için 20 milyon 459 bin lira olmak üzere toplam 1 milyar 352 milyon 625 bin lira ödeme yapılacak.
SAATİ DE AÇIKLANDI
Kimlik numarasının son hanesi "0" olan ve vergi kimlik numarasının son hanesi "0,1,3,5,7,9" olan üreticiler için küçükbaş hayvancılık desteği ödemesi ile diğer desteklere ait ödemeler bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak.