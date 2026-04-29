İsrail köşeye sıkıştı: Kendi vatandaşları orduya savaş açtı
İsrail’de ordunun asker ihtiyacı ile ultra-Ortodoks Yahudiler (Haredi) arasındaki gerilim sokağa taştı. Asker kaçaklarına yönelik gözaltı operasyonlarının yeniden başlamasıyla birlikte yüzlerce Haredi, Batı Kudüs’ün ana giriş güzergahlarını barikatlarla kapattı.
KUDÜS’TE ULAŞIM FELÇ OLDU
İsrail Kanal 12 televizyonunun aktardığı bilgilere göre, askerlik karşıtı protestocular Batı Kudüs’e ulaşım sağlayan stratejik köprüde toplanarak trafiği durdurdu.
Gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep eden göstericiler ile polis arasında tansiyon yükseldi.
Benzer sahneler dün de Golda Meir kavşağında yaşanmış, göstericilerle güvenlik güçleri arasında sert arbedeler meydana gelmişti.
GENERALİN EVİNE BASKIN
Öte yandan dün Askalan kentinde Haredi öğrencilerin gözaltına alınmasını protesto etmek için toplanan yüzlerce gösterici, askeri polis komutanı Tuğgeneral Yuval Yamin'in evinin duvarlarından atlayarak bahçesine girmişti.
ORDUDA "KAPASİTE" ALARMI
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in mart ayında yaptığı açıklamada, asker sayısındaki ciddi eksiklik nedeniyle ordunun zorlandığını ve Haredilerin askere alınmamasının kapasiteyi olumsuz etkilediğini belirtmişti.
Yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsrail'de Harediler nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor.
Harediler, dini eğitim gerekçesiyle askerlik yapmayı reddediyor.