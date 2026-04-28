İran'ın BAE saldırısı sonrası başlayan yağışlar "bulut tohumlama" iddialarını ortaya çıkardı. Prof. Dr. Orhan Şen, yağmur hırsızlığı iddialarına bilimsel nokta koydu ve "Tohumlama lokaldir, hava sistemleri batıdan gelir. Barajları dolduran savaş değil, okyanus üzerinden gelen doğal hava akışıdır" dedi.

Orta Doğu'da yükselen askeri gerilimin ardından bölgeyi etkisi altına alan sağanak yağışlar, komplo teorilerini de beraberinde getirdi. İran'ın BAE’deki Amerikan üssünü vurmasıyla eş zamanlı başlayan yağışlar sonrası yayılan "bulut tohumlama" ve "yağmur hırsızlığı" iddialarına bilim dünyasından net cevap geldi.

METEOROLOJİK SAVAŞ İDDİALARINA BİLİMSEL FREN

Sanal medyada hızla yayılan "Türkiye'nin yağmurları çalınıyor" iddialarını katıldığı yayında değerlendiren Prof. Dr. Orhan Şen, bu tür söylemlerin bilimsel hiçbir temeli olmadığını vurguladı. Şen, bulut tohumlama teknolojisinin lokal bir müdahale olduğunu ve kıtalararası bir sistemi etkileyemeyeceğini belirtti.

Radar üssü vuruldu, hava değişti! Türkiye'nin yağmurları çalınıyor mu? Orhan Şen açıkladı

"SİSTEM BATIDAN GELİR, SAVAŞLA İLGİSİ YOK"

Hava sistemlerinin hareket yönüne dikkat çeken Prof. Dr. Şen, Türkiye'ye yağışların güney ya da doğu komşularından değil, batıdan, Akdeniz ve kuzeyden geldiğini hatırlattı. Şen, şu ifadeleri kullandı:

Radar üssü vuruldu, hava değişti! Türkiye'nin yağmurları çalınıyor mu? Orhan Şen açıkladı

"Bulut tohumlama dünya genelinde uygulanan bir yöntemdir ancak bu işlem sadece yüzde 15-20 oranında bir artış sağlar ve en fazla 100 kilometrelik bir alanı etkiler. Bir ülkenin yağmurunu başka bir ülkeye kaydırmak ya da devasa sistemleri kontrol etmek imkansızdır."

BARAJLARI DOLDURAN GERÇEK

Son dönemde Türkiye'de barajların dolmasını sağlayan yoğun yağışların nedenini de açıklayan Şen, durumun tamamen doğal döngülerle ilgili olduğunu söyledi:

Radar üssü vuruldu, hava değişti! Türkiye'nin yağmurları çalınıyor mu? Orhan Şen açıkladı

"Güney Avrupa ülkelerine gelen yağışlı sistemler okyanus üzerinden, Atlantik Okyanusu üzerinden geçerek Avrupa'nın ya tümünü ya da güneyini etkiler. 2025'in sonundan itibaren Nord Atlantik'teki yüksek basınç zayıfladı.

Onun batısından gelen yağışlı sistemler direkt olarak Güney Avrupa ülkelerine geçmeye başladı. Dolayısıyla biz de bu nedenden dolayı hem Ege Bölgesi hem Akdeniz Bölgesi hem Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi bol miktarda yağış aldı ve barajlarımız doldu. Bunun savaşla hiçbir ilgisi yok"

