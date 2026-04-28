Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen Doruk Madencilik işçilerinin eylemi, 9. gününde uzlaşma sağlanmasının ardından son buldu. İşçiler, alacaklarının tahsil edilmesindeki katkılarından dolayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Maden işçileri, 17 gündür devam eden eylemlerinin firmanın alacaklarını ödemesiyle son bulmasında katkılarından dolayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır başkanlığındaki heyet, basın açıklamasıyla eylem ve grevi sonlandırdıklarını açıkladıktan sonra İçişleri Bakanlığı’na gelerek Bakan Çiftçi’yi ziyaret etti.

Eylemin suhuletle ve uzlaşıyla sona ermesinde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin devreye girmesinin kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Sendika Başkanı Gökay Çakır, “Emeklerinize, yüreklerinize sağlık. Herşey için çok teşekkür ederiz” dedi. İşçiler, Bakan Çiftçi’ye çiçek takdim etti.

İçişleri Bakanı Sayın Çiftçi, “Hayırlı uğurlu olsun. Artık eylemi sonlandırıp memlekete dönüyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Bir daha da böyle tablolar olmasın inşallah” dedi.

Ziyarette işçiler Abdullah Kara, Özcan Gültekin ve Sinan Koçak da yer aldı.

BAKANI ÇİFTÇİ'DEN EYLEMLERİNİ SONA ERDİREN MADENCİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'daki madenci eyleminin sona ermesine ilişkin, "Emekçilerimizin eylemi polislere çiçek vererek sonlandırması, milletimizin özünde taşıdığı saygı, vakar ve birlik ruhunun en güzel tezahürlerinden biri olmuştur." ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da günlerdir devam eden madenci eyleminin sağduyu ve nezaket içinde sona ermesinin, herkes adına anlamlı bir tablo ortaya koyduğunu belirtti.

Eylemcilerin kadın polislere çiçek verdiği fotoğrafı da paylaşan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Emekçilerimizin eylemi polislere çiçek vererek sonlandırması, milletimizin özünde taşıdığı saygı, vakar ve birlik ruhunun en güzel tezahürlerinden biri olmuştur. 'İşçinin hakkını alın teri kurumadan veriniz.' anlayışıyla, emeğin hakkını korumak, sosyal adaleti güçlendirmek ve her vatandaşımızın onurlu bir hayat sürmesini teminat altına almak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Sağduyunun hakim olduğu bu sürece katkı sunan tüm taraflara teşekkür ediyorum."

