Ankara'daki maden işçilerinin eylemi sona erdi
Ücretlerini alamayan madencilerin Ankara'daki eylemi sonuç verdi. İçişleri Bakanlığının madencilerin ücretlerini 15 gün içinde ödeneceğine dair güvence vermesi sonrası eylem sonlandırıldı.
- İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ve çok sayıda yetkilinin katılımıyla bir toplantı yapıldı.
- Toplantıya Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve temsilcileri, işçiler ve işveren tarafı da katıldı.
- Görüşmeler sonucunda taraflar arasında uzlaşma sağlandı.
- Doruk Madencilik işçileri, işverenle anlaşmaya varıldığını belirterek 9 gündür sürdürdükleri eylemi sonlandırdıklarını duyurdu.
- Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, görüşmenin olumlu geçtiğini ve çoğunluğun maaşlarının ödendiğini, kalan süreç için 15 gün süre talep edildiğini ve bakanlıkların bu sürecin garantörü olduğunu belirtti.
İçişleri Bakanlığı, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 9 gündür Ankara'da eylemde olan Doruk Madencilik işçileri ve işveren tarafıyla görüşme gerçekleştirdi.
ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI
İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, maden işçileri ile işveren temsilcileri bir araya geldi. Görüşmeye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç başta olmak üzere çok sayıda yetkili katıldı.
Toplantıda ayrıca Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin, Emniyet Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile sendika temsilcileri, işçiler ve işveren tarafı da hazır bulundu.
UZLAŞMA SAĞLANDI
Taraflar arasındaki görüşmelerin ardından uzlaşma sağlandı. İşçiler, işverenle anlaşmaya varıldığını belirterek sürdürdükleri eylemi sona erdirdiklerini duyurdu.
"EYLEMİMİZİ SONLANDIRDIK"
Toplantı sonrası açıklama yapan Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, görüşmenin olumlu geçtiğini ifade etti. Çakır, “Çoğu arkadaşımızın maaşları ödendi. Bizden 15 gün süre talep ettiler. Bu sürecin garantörü ise bakanlıklar oldu. Bu noktadan sonra eylemimizi sonlandırdık” dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "İçişleri Bakanlığındaki toplantı tarafların uzlaşmasıyla sonuçlanmıştır. İşçiler, iş verenle anlaşarak eylemi noktaladıklarını açıklamışlardır" ifadeleri yer aldı.