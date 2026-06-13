5 yıl süren dava sonuçlandı; boşanmayı davul zurnayla kutladı
Balıkesir'de 5 yıldır devam eden boşanma davası sonuçlandı. Mahkemenin boşanma kararı vermesinin ardından 39 yaşındaki Çisem Arkun, davul zurna eşliğinde kutlama yaptı.
- Boşanma kararının ardından Arkun isimli kişi, yeni hayatını davul zurna eşliğinde lokma dağıtarak kutladı.
- Arkun, uzun süren hukuki sürecin sona ermesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.
- Gerçekleştirilen kutlama ilçe merkezinde renkli görüntülere sahne oldu.
- Vatandaşların da ilgi gösterdiği etkinlikte Arkun, yeni bir başlangıcı kutladığını belirtti.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, anlaşmazlık nedeniyle açılan ve 5 yıldır devam eden boşanma davası sonuçlandı. 14 yıllık evliliğin resmen sona ermesiyle birlikte yeni hayatına adım atan Arkun, kararın ardından düzenlediği kutlamada çevredekilere lokma ikram etti.
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DAVUL ZURNAYLA OYNADILAR
Davul zurna eşliğinde oynayan Arkun, uzun süren hukuki sürecin sona ermesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Anlaşmazlık nedeniyle yollarını ayırma kararı alan çiftin boşanmasının kesinleşmesinin ardından gerçekleştirilen kutlama, ilçe merkezinde renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşların da ilgiyle takip ettiği etkinlikte Arkun, yeni bir başlangıcı kutladığını belirtti.
Gönen'de alışılmışın dışında gerçekleşen boşanma kutlaması, çevredeki vatandaşlar arasında da ilgi uyandırdı. Davul zurna eşliğinde yapılan kutlama ve dağıtılan lokmalar, renkli görüntüler oluşturdu.