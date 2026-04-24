Yıllardır ödenmeyen maaşları ve alamadıkları tazminatları için Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen Doruk Madencilik işçileri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık, daha önce de ceza uygulanan şirketin, ödemelerin bugünden başlayarak önümüzdeki haftaya kadar yapılacağına dair taahhüt verdiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, maaşlarını alamadıkları için Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen maden işçileriyle ilgili yapılan açıklamada, "Şirket yetkilileri tarafından, söz konusu alacakların 36 milyon liralık kısmının bugün işçilerin hesaplarına yatırıldığı, kalan kısmın ise işveren tarafından önümüzdeki hafta içerisinde tamamen ödeneceğinin taahhüt edildiği Bakanlığımıza bildirilmiştir" denildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş. işyerine ilişkin yer alan haberler üzerine yapılan açıklamada, "Sürecin en başından itibaren konu ilgili birimlerce değerlendirilmiş hem işveren hem de işçi tarafı ile gerekli görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bugün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik başkanlığında; işçi temsilcilerinin katılımıyla bir görüşme gerçekleştirilmiş, çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunulmuştur" denildi.

Maaşlarını alamayan maden işçileri için Bakanlık devreye girdi! Ankara'ya yürümüşlerdi

DAHA ÖNCE CEZA UYGULANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Açıklamada, "Yapılan değerlendirmelerde söz konusu işyeri hakkında Bakanlığımıza intikal eden başvurular doğrultusunda Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından yürütülen denetim ve inceleme faaliyetleri kapsamında; 2023 yılında; Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklı bireysel alacaklara ilişkin ödemelerin yapılmaması üzerine ise söz konusu işveren hakkında toplamda 3 milyon 284 bin 946 lira idari para cezası kesildiği, 2025 yılına yönelik denetimlerde toplu iş sözleşmesinden doğan alacakların ödenmediği ve ücretlerin düzenli ödenmediği belirlenmiş olup bu kapsamda işveren hakkında toplam 20 milyon 292 bin 142 lira idari para cezası kesildiği, 2026 yılı içerisinde yapılan incelemelerde, işçilere ait ücret alacaklarının bir kısmının ödenmediğinin tespit edildiği vurgulanmıştır" sözleri kullanıldı.

ÖDEMELER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bakanlık açıklamasında "Ayrıca şirket yetkilileri tarafından, söz konusu alacakların 36 milyon liralık kısmının bugün işçilerin hesaplarına yatırıldığı, kalan kısmın ise işveren tarafından önümüzdeki hafta içerisinde tamamen ödeneceğinin taahhüt edildiği Bakanlığımıza bildirilmiştir. İşçi alacaklarının eksiksiz ve zamanında ödenmesi ile çalışma hayatına ilişkin mevzuatın uygulanması konusunda gerekli tüm idari işlemler kararlılıkla yürütülmektedir. İşveren tarafının taahhütlerini yerine getirmemesi halinde gerekli idari yaptırımlar kararlıkla uygulanmaya devam edecektir. Süreç Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Maaşlarını alamayan maden işçileri için Bakanlık devreye girdi! Ankara'ya yürümüşlerdi

İŞÇİLERİ ESKİŞEHİR’DEN ANKARA’YA YÜRÜDÜ

Doruk Madencilik işçileri, yıllardır ödenmeyen ücretlerini ve tazminatlarını almak için Eskişehir Koyunağlı'ndan Ankara’ya yürüyüş başlattı.

Maaşlarını alamayan maden işçileri için Bakanlık devreye girdi! Ankara'ya yürümüşlerdi

Yürüyüşlerine, 12 Nisan sabahı maden sahasından hareket edem işçiler, ilk olarak Beypazarı’nda halkla buluştu ve ardından Ankara’ya yürümeye başladı.

İşçilerin, işten çıkarılan, dava açmış ya da açmamış tüm işçilerin tazminat haklarının ödenmesini, işçilere rızaları dışında dayatılan ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışma şartlarının sağlanması, sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarılan işçilerin işe iadesi, madenin kamulaştırılması ve iş güvencesinin sağlanması için yürüyüşe başladıkları ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası