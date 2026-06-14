Kocaelispor ile sözleşmeleri sona eren Gökhan Değirmenci ile Ahmet Oğuz için İzmir’in Urla ilçesinde sürpriz bir veda organizasyonu düzenlendi. İki kaptan için sürpriz bir beste hazırlandı. Kurye aracılığıyla kendilerine ulaştırılan hediye, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Kocaelispor'da Gökhan Değirmenci ve Ahmet Oğuz için İzmir’in Urla ilçesinde eşlerinin de desteğiyle büyük bir gizlilik içinde hazırlanan organizasyonda, ilk olarak kapıyı bir kurye çaldı. Kendilerine gönderilen paketi açan futbolcular, kutunun içindeki hoparlörden Değirmenci’nin kızının seslendirdiği 'Ne Bir Kupa Ne Zafer' bestesini duyunca duygusal anlar yaşadı.

Aynı anda evin bahçesinde toplanan Kocaelispor taraftarları da besteye eşlik ederek, içeri girdi. İki kaptan, bu sırada duygu dolu anlar yaşadı.

Kocaelispor taraftarından Gökhan Değirmenci ve Ahmet Oğuz'a duygusal kutlama.

KOCAELİSPOR'DA BİR DEVİR KAPANDI

Kocaelispor’a 2022-2023'te katılan ve 4 sezon boyunca formayı terleten Gökhan Değirmenci, takım kaptanlarından biri olarak kulübün elde ettiği şampiyonluklarda önemli pay sahibi oldu. 2024-2025'te Kocaelispor kadrosuna katılan Ahmet Oğuz, 2 sezon boyunca yeşil-siyahlı formayı giyerek takımın Süper Lig hedefine ulaşmasında katkı sağladı. Sözleşmeleri sona eren iki futbolcu, yeni sezonda yeşil-siyahlı takımın kadrosunda yer almayacak.

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