Kocaelispor taraftarından 2 kaptana sürpriz: Duygulandıran beste
Kocaelispor ile sözleşmeleri sona eren Gökhan Değirmenci ile Ahmet Oğuz için İzmir’in Urla ilçesinde sürpriz bir veda organizasyonu düzenlendi. İki kaptan için sürpriz bir beste hazırlandı. Kurye aracılığıyla kendilerine ulaştırılan hediye, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.
- Organizasyon İzmir'in Urla ilçesinde büyük bir gizlilik içerisinde hazırlandı.
- Futbolcular, paketi açtıklarında hoparlörden Değirmenci'nin kızının seslendirdiği besteyi duydular.
- Aynı anda evin bahçesinde toplanan taraftarlar besteye eşlik ederek içeri girdi.
- Gökhan Değirmenci 2022-2023'te katıldı ve 4 sezon forma giydi.
- Ahmet Oğuz 2024-2025'te katıldı ve 2 sezon forma giydi.
- İki futbolcunun da sözleşmeleri sona erdi ve yeni sezonda takımda yer almayacaklar.
Kocaelispor'da Gökhan Değirmenci ve Ahmet Oğuz için İzmir’in Urla ilçesinde eşlerinin de desteğiyle büyük bir gizlilik içinde hazırlanan organizasyonda, ilk olarak kapıyı bir kurye çaldı. Kendilerine gönderilen paketi açan futbolcular, kutunun içindeki hoparlörden Değirmenci’nin kızının seslendirdiği 'Ne Bir Kupa Ne Zafer' bestesini duyunca duygusal anlar yaşadı.
Aynı anda evin bahçesinde toplanan Kocaelispor taraftarları da besteye eşlik ederek, içeri girdi. İki kaptan, bu sırada duygu dolu anlar yaşadı.
KOCAELİSPOR'DA BİR DEVİR KAPANDI
Kocaelispor’a 2022-2023'te katılan ve 4 sezon boyunca formayı terleten Gökhan Değirmenci, takım kaptanlarından biri olarak kulübün elde ettiği şampiyonluklarda önemli pay sahibi oldu. 2024-2025'te Kocaelispor kadrosuna katılan Ahmet Oğuz, 2 sezon boyunca yeşil-siyahlı formayı giyerek takımın Süper Lig hedefine ulaşmasında katkı sağladı. Sözleşmeleri sona eren iki futbolcu, yeni sezonda yeşil-siyahlı takımın kadrosunda yer almayacak.