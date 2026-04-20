Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küresel ölçekte beceri politikalarının ele alınacağı önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. 6. OECD Beceriler Zirvesi, 27-28 Nisan tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek. Ana teması “Nesiller Arası Yeteneğin Ortaya Çıkarılması” olan zirvenin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 27 Nisan’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Cemal Emre Kurt ANKARA - Zirveye 64 ülke ve uluslararası kuruluş davet edilirken, yaklaşık 40 ülkenin bakan ve bakan yardımcısı düzeyinde temsil edilmesi bekleniyor.

Geniş katılımla gerçekleştirilecek organizasyonda, özellikle bilişim ve yapay zekâ alanındaki gelişmelerin iş gücü piyasalarına etkileri, geleceğin meslekleri ve eğitim sistemlerinin dönüşüme uyumu ana gündem başlıkları arasında yer alacak. İki gün sürecek zirvede; örgün eğitimin yeniden ele alınması, yetişkin becerilerinin etkin kullanımı ve dezavantajlı grupların istihdama kazandırılması üç ana oturumda değerlendirilecek.

OECD’nin hazırladığı çerçeve metinde ise yaşlanan nüfus, daralan iş gücü, dijital ve yeşil dönüşüm ile hayat boyu öğrenme konuları öne çıkıyor. Zirve kapsamında ayrıca saha ziyaretleri ve yan etkinlikler de düzenlenecek. Mesleki eğitim ve sektör iş birliklerinin yerinde inceleneceği programlarla Türkiye’nin bu alandaki uygulamalarının uluslararası katılımcılara tanıtılması hedefleniyor. İlk kez 2016 yılında düzenlenmeye başlanan ve iki yılda bir gerçekleştirilen OECD Beceriler Zirvesi, ülkeler arasında iş birliğini artırmayı, iyi uygulama örneklerinin paylaşımını ve beceri politikalarının geliştirilmesini amaçlıyor. Zirvenin bir önceki toplantısı 2024 yılında Belçika’da yapılmıştı.

IŞIKHAN: ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, organizasyonun, küresel beceri politikaları açısından önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi. Işıkhan, “Zirve, hayat boyu öğrenme kültürünün güçlendirilmesi ve bireylerin iş gücü piyasasında daha etkin yer almasını sağlayacak politikaların geliştirilmesi açısından önemli bir platform sunacak. Zirvede, her bireyin işgücü piyasasında başarılı olmasını destekleyen bir hayat boyu öğrenme kültürünün nasıl geliştirilebileceğini ele alacağız” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası