2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Kanada, Beşiktaş'ın eski forveti Cyle Larin'in ağları sarstığı maçta Edin Dzekolu Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu'nda Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Toronto Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi. Bosna Hersek'in golünü 21. dakikada Jovo Lukic attı. Kanada'nın beraberlik golünü ise bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Cyle Larin, 79. dakikada kaydetti. İsviçre'nin favori olarak gösterildiği grupta, ikincilik yarışı için kritik önem sahip olan müsabakadan ekipler birer puanla ayrıldı.

LARIN'DEN TARİHİ GOL

Bosna Hersek karşısında oyuna girdikten 121 saniye sonra gol atan Beşiktaş'ın eski yıldızı Cyle Larin, Kolo Muani'den (43 saniye) bu yana Dünya Kupası'nda rakip fileleri en kısa sürede havalandıran yedek oldu.

DZEKO KULÜBEDE TAMAMLADI

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan 40 yaşındaki deneyimli golcü Edin Dzeko, müsabakada süre almadı.

Bosna Hersek, B Grubu ikinci mücadelesinde İsviçre ile kozlarını paylaşacak. Ev sahibi takımlarından Kanada ise Katar ile karşılaşacak.

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