2026 Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Güney Kore, Guadalajara Stadyumu'nda Çekya'yı 1-0 geriden gelerek, 2-1 mağlup etmeyi başardı. Galibiyet golünü Beşiktaş forması giyen Hyeon-gyu Oh kaydetti. Sonradan oyuna dahil olan 25 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Meksika'da bulunan Guadalajara Stadyumu'nda oynanan müsabakada Çekya, 59'uncu dakikada Krejci'nin golüyle öne geçti. Inbeom ile 67'nci dakikada beraberliği yakalayan Güney Kore, sonradan oyuna dahil olan Hyeon-gyu Oh'un 80'nci dakikada kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Güney Koreli futbolcu Hyeon-Gyu Oh, attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı.

"KENDİMİ HİÇ İYİ HİSSETMİYORDUM"

Maçın ardından görüşlerini aktaran Beşiktaş'ın golcüsü Oh, "Öncelikle kelimelerle tarif edilemeyecek bir duygu. Aslında bugün maçtan önce kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Ateşim 38 dereceye kadar çıktı ve Acaba 'Maça çıkabilecek miyim?' diye çok düşündüm. Ancak buradaki tüm personelimiz benimle çok yakından ilgilendiler. Onların sayesinde bugün sahaya çıkabildim ve gol atabildim" sözlerini sarf etti.

"ÇOK İYİ PERFORMANS SERGİLEDİ"

Güney Kore Teknik Direktörü Myung-bo Hong ise "Hyeon-gyu Oh da hazırladığımız hamlelerden biriydi ama başlangıçtan itibaren tam olarak yüzde 100 kondisyonda değildi. Durumunu hızla toparlamak için büyük bir çaba gösterdi ve bugün çok iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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