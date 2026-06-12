Türkiye Gazetesi
Güney Kore, Dünya Kupası'na 3 puanla başladı! Galibiyet golü Beşiktaşlı yıldızdan geldi
FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubunda Güney Kore ile Çekya karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Güney Kore'ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh'un golü getirdi.
Özetle DinleGüney Kore, Dünya Kupası'na 3 puanla başladı! Gali...
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Spor 3 dk önce
FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubu maçında Güney Kore, Çekya'yı Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh'un golüyle 2-1 mağlup etti.
- Güney Kore ile Çekya, Meksika'nın Guadalajara kentindeki Guadalajara Stadyumu'nda karşılaştı.
- İlk yarı golsüz tamamlandı.
- Çekya, 59. dakikada Krejci'nin golüyle öne geçti.
- Güney Kore, 67. dakikada In-Beom ile beraberliği yakaladı.
- Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh, 80. dakikada galibiyet golünü attı.
- Beşiktaş kulübü, Hyeon-Gyu Oh'un golünden sonra sosyal medyadan paylaşım yaptı.
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FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubunda Güney Kore ile Çekya takımları, Meksika’nın Guadalajara kentindeki Guadalajara Stadyumu’nda karşılaştı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz sonuçlandı. İkinci yarıda dakikalar 59'u gösterirken Çekya, Krejci'nin kafa golüyle öne geçti.
BEŞİKTAŞLI FUTBOLCUDAN GALİBİYET GOLÜ
Güney Kore, 67. dakikada In-Beom ile beraberliği yakaladı. 69. dakikada oyuna dahil olan Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh mücadelenin 80. dakikasında ağları havalandırdı ve ülkesine turnuvada ilk 3 puanını kazandırdı.
BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM
Hyeon-Gyu Oh'un golünden sonra siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Oh'un golünün yer aldığı paylaşımda "Oyuna girdi, golünü attı." ifadeleri yer aldı.
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