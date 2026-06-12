FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubunda Güney Kore ile Çekya karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Güney Kore'ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh'un golü getirdi.

FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubunda Güney Kore ile Çekya takımları, Meksika’nın Guadalajara kentindeki Guadalajara Stadyumu’nda karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sonuçlandı. İkinci yarıda dakikalar 59'u gösterirken Çekya, Krejci'nin kafa golüyle öne geçti.

Güney Kore, Dünya Kupası'na 3 puanla başladı! Galibiyet golü Beşiktaşlı yıldızdan geldi

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCUDAN GALİBİYET GOLÜ

Güney Kore, 67. dakikada In-Beom ile beraberliği yakaladı. 69. dakikada oyuna dahil olan Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh mücadelenin 80. dakikasında ağları havalandırdı ve ülkesine turnuvada ilk 3 puanını kazandırdı.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Hyeon-Gyu Oh'un golünden sonra siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Oh'un golünün yer aldığı paylaşımda "Oyuna girdi, golünü attı." ifadeleri yer aldı.

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