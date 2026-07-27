Yabancı kontenjanında büyük bir temizliğe gitmek isteyen Al Hilal'in, ara transferde kadroya katılan Karim Benzema ile yollarını ayırmak istediği ve oyuncunun ligin yeni takımlarına önerildiği iddia edildi.

2025-2026 sezonunun devre arasında Al-Ittihad'dan Al Hilal'e transfer olan Karim Benzema hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

BENZEMA'YA YOL GÖZÜKTÜ

Suudi basınından Arriyadiyah'ın haberine göre; yabancı kontenjanında büyük bir temizliğe gitmek isteyen Al Hilal, yıldız golcü Karim Benzema'yı gözden çıkardı.

Karim Benzema

TEKLİFLERİ REDDETTİ

Ayrıca yöneticilerin, 38 yaşındaki golcüyü birinci lige yeni yükselen kulüplere önerdiği ancak Benzema'nın bu teklifleri reddettiği belirtildi. Fransız yıldızın, kalan bir yıllık alacağının ödenmesi konusunda sözleşmesini feshedeceğini şart koştuğu iddia edildi.

AL HILAL PERFORMANSI

Suudi Arabistan ekibi ile geride kalan sezonun ikinci devresinde 13 maça çıkan Karim Benzema, 9 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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