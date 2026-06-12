Milli takımlar düzeyinde en büyük futbol turnuvası Dünya Kupası'nda heyecan, ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan maçla başladı. Mexico City Stadı'nın esv sahipliği yaptığı karşılaşma 2 gol ve 3 kırmızı karta sahne oldu. Müsabakayı yöneten Brezilyalı hakem Wilton Sampaio'nun anlaşılamayn sözleri ve ekranlara yansıyan görüntüsü küresel çapta gündem oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika, ev sahibi olduğu turnuvada Güney Afrika'yı 2-0 yenerek, şampiyonaya 3 puanla başladı. Meksika'ya galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Quinones ve 66'ncı dakikada Jimenez kaydetti.

Wilton Sampaio

ÜÇ KIRMIZI KART

Güney Afrika'da 49'uncu dakikada Sithole ve 84'üncü dakijada Zwane kırmızı kart gördü. Meksika'da ise Cesar Montes, 90+2'nci dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmanın hakemi, tüm dünyanın gözünü çevirdiği turnuvanın açılış maçında başrollerden birine dönüştü.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Edson Alvarez, Meksika formnasıyla 2026 Dünya Kupası'nda.

KİMSE NE DEDİĞİNİ ANLAMADI

Meksika-Güney Afrika maçını yöneten Wilton Sampaio, 3 oyuncuyu oyundan ihraç etmesi sonrası hoparlörlerinden kararlarını açıklarken (yeni VAR sisteminde verilen kırmızı kart kararlarının tüm stadyuma mikrofonla duyurulması gerekiyor) İngilizce telaffuzunda yaşadığı zorluklar nedeniyle adından söz ettirdi. Hakemin sözlerinin taraftarlar tarafından anlaşılamadığı yorumları yapıldı.

Hakemin kararları zaman zaman futbolcuların tepkisini çekti.

AÇILIŞ MAÇININ HAKEM VİRAL OLDU

44 yaşındaki Brezilyalı hakem, saha içinde verdiği kararlar kadar ekranlara yansıyan ilginç görüntüsüyle de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Pozisyonları kayıt altına alan kafa kamerası, VAR odası ile iletişimi sağlayan kulaklık ve zincirli düdüğü ile Sampaio, film sahnesinden çıkmış gibi bir izlenim verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası