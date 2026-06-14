FIFA, Kayserispor ve Antalyaspor'a 3 dönem transfer yasağı verirken Ankaragücü'nün ise yükümlülüklerini yerine getirene kadar yeni futbolcu tescil etmesini yasakladı. Karar, yeni sezon öncesi üç kulübün transfer planlarını zora soktu.

Türk futbolunda mali disiplin ve borç yükü tartışmaları sürerken Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA)dikkat çeken bir yaptırım kararında bulundu. FIFA’nın resmi internet sitesinde yayımlanan güncel transfer yasakları listesine göre Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ve Antalyaspor ile 1. Lig temsilcisi Ankaragücü transfer yasağı cezası aldı.

FIFA

KULÜPLERE 3'ER DÖNEM YASAK

FIFA'nın transfer yasakları listesinde yer alan bilgilere göre Kayserispor ve Antalyaspor'a üçer transfer dönemi boyunca oyuncu tescil yasağı uygulanacak. Ankaragücü ise mevcut yükümlülüklerini yerine getirene kadar yeni futbolcu kaydı yaptıramayacak. Söz konusu cezaların kulüplerin geçmişten gelen mali anlaşmazlıklar, ödenmeyen borçlar veya FIFA kararlarının yerine getirilmemesi nedeniyle verildiği değerlendiriliyor.

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