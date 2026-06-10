İhlas Haber Ajansı
TFF 1'inci Lig kulübünden "transfer yasağı" açıklaması: FIFA'dan TFF'ye bildirim
Kayserispor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Atletico Madrid dosyasından kaynaklanan transfer yasağının ve disiplin sürecinin kaldırıldığı bildirildi. Süper Lig'de 30 puanla 17'nci sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük, Antalyaspor'la birlikte küme düşen 3'üncü takım olmuştu.
Özetle DinleTFF 1'inci Lig kulübünden "transfer yasağı" açıkla...
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Spor az önce
Kayserispor Kulübü'nün açıklamasında, FIFA Disiplin Kurulu'nun kararıyla Atletico Madrid dosyasından kaynaklanan transfer yasağının kaldırıldığı belirtildi.
- FIFA Disiplin Kurulu'nun 09.06.2026 tarihli kararı doğrultusunda transfer yasağı kaldırıldı.
- İlgili disiplin süreci kapatıldı.
- FIFA, Türkiye Futbol Federasyonu'na söz konusu yasağın ulusal sistemde derhal kaldırılması yönünde bildirimde bulundu.
- Kamuoyunun bilgisine sunuldu.
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Kayserispor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Kurulu’nun 09.06.2026 tarihli kararı doğrultusunda, Atletico Madrid dosyasından kaynaklanan transfer yasağı kaldırılmış ve ilgili disiplin süreci kapatılmıştır" denildi.
FIFA'DAN TFF'YE: DERHAL KALDIRIN
Sarı-kırmızılı kulüp, "FIFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na da söz konusu yasağın ulusal sistemde derhal kaldırılması yönünde bildirimde bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerini kullandı.
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