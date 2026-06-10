Kayserispor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Atletico Madrid dosyasından kaynaklanan transfer yasağının ve disiplin sürecinin kaldırıldığı bildirildi. Süper Lig'de 30 puanla 17'nci sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük, Antalyaspor'la birlikte küme düşen 3'üncü takım olmuştu.

Kayserispor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Kurulu’nun 09.06.2026 tarihli kararı doğrultusunda, Atletico Madrid dosyasından kaynaklanan transfer yasağı kaldırılmış ve ilgili disiplin süreci kapatılmıştır" denildi.

Kayserispor, 2026-2027 sezonunda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek.

FIFA'DAN TFF'YE: DERHAL KALDIRIN

Sarı-kırmızılı kulüp, "FIFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na da söz konusu yasağın ulusal sistemde derhal kaldırılması yönünde bildirimde bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerini kullandı.

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