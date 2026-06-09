İhlas Haber Ajansı
Ali Çamlı'dan o iddiaya tepki: Kayserispor ile Sivasspor kardeş takım
Sosyal medyada parodi hesaptan yayılan bir iddia üzerine açıklamada bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, sarı-kırmızılı kulüp ile Sivasspor’un yıllardır kardeş takım olduklarını vurguladı.
Özetle DinleAli Çamlı'dan o iddiaya tepki: Kayserispor ile Siv...
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Spor az önce
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, parodi hesaptan yayılan sözlerin asılsız olduğunu belirterek, Sivasspor ile kardeş takım olarak liglerde mücadele ettiklerini ifade etti.
- Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın Sivasspor ile ilgili sözlerin asılsız olduğu vurguladı. Bu sözlerin parodi bir hesaptan paylaşıldığı ifade edildi.
- Ali Çamlı, Kayserispor ve Sivasspor'un yıllardır kardeş takım olarak liglerde mücadele ettiğini söyledi.
- Çamlı, bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.
- Kayserispor, Süper Lig'de sezonu 17'nci sırada tamamlayarak küme düştü. Sarı-kırmızılıalr, 2026-2027 sezonunda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek.
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Bir sosyal medya hesabından paylaşılan, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın ağzından Sivasspor'la ilgili "300 milyon TL ödeyecek başkan bulamıyorlarsa satın alayım, Kayserisporumuzun pilot takımı olsun" sözlerinin asılsız olduğu belirtildi.
Söz konusu mesajın parodi hesaptan paylaşıldığına dikkat çeken Çamlı, iki şehrin yıllardır kardeş takım olarak liglerde mücadele ettiğini söyledi. Başkan Çamlı, bu ve benzeri paylaşımlara itibar edilmemesini sözlerine ekledi.
Süper Lig'de sezonu 30 puanla 17'nci sırada tamamlayan ve küme düşen Kayserispor, 2026-2027 sezonunda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek.
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