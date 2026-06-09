Sosyal medyada parodi hesaptan yayılan bir iddia üzerine açıklamada bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, sarı-kırmızılı kulüp ile Sivasspor’un yıllardır kardeş takım olduklarını vurguladı.

Bir sosyal medya hesabından paylaşılan, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın ağzından Sivasspor'la ilgili "300 milyon TL ödeyecek başkan bulamıyorlarsa satın alayım, Kayserisporumuzun pilot takımı olsun" sözlerinin asılsız olduğu belirtildi.

Söz konusu mesajın parodi hesaptan paylaşıldığına dikkat çeken Çamlı, iki şehrin yıllardır kardeş takım olarak liglerde mücadele ettiğini söyledi. Başkan Çamlı, bu ve benzeri paylaşımlara itibar edilmemesini sözlerine ekledi.

Sosyal medyada yayılan paylaşım

Süper Lig'de sezonu 30 puanla 17'nci sırada tamamlayan ve küme düşen Kayserispor, 2026-2027 sezonunda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek.

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