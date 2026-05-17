Galatasaray'ın geçen hafta şampiyonluğu garantilediği Süper Lig'de Fatih Karagümrük ve Kayserispor'un ardından küme düşen 3. takım Antalyaspor oldu. Ligin son haftasının ardından küme düşme tehlikesi yaşayan Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor ise ligde kalmayı başardı.

Galatasaray'ın geçen hafta şampiyonluğu garantilediği ligde Fenerbahçe'nin sezonu ikinci, Trabzonspor'un üçüncü, Beşiktaş'ın da dördüncü tamamlaması kesinleşti.

VEDA EDEN SON TAKIM ANTALYA

Fatih Karagümrük ve Kayserispor'un geçen hafta oynanan maçların ardından küme düştüğü lige veda eden 3. takım da son haftada belli oldu. Ligin 34. ve son haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Antalyaspor, kazansa da 32 puanla rakiplerinin gerisinde 16. sırada kaldı ve lige veda etti.

Antalyaspor - Kocaelispor

KARAGÜMRÜK VE KAYSERİ VEDA ETMİŞTİ

Kocaelispor ile ligin 33. haftasında deplasmanda karşılaşan lig sonuncusu Fatih Karagümrük, sahadan 1-0 galip ayrılsa da küme düşme hattının bir basamak üzerindeki Gençlerbirliği'nin 4 puan gerisine düşmüş ve lige veda etmişti. Ateş hattında yer alan bir diğer takım Kayserispor ise Alanyaspor deplasmanında 3-1 mağlup olmuş ve son hafta öncesi lige veda etmişti. Süper Lig'in 33. haftasında vedaları kesinleşen Fatih Karagümrük ile Kayserispor, son haftayı galibiyetle kapattı.

PUAN DURUMU

O G B M A Y Av. P 1.GALATASARAY 34 24 5 5 77 30 47 77 2.FENERBAHÇE 34 21 11 2 77 37 40 74 3.TRABZONSPOR 34 20 9 5 61 39 22 69 4.BEŞİKTAŞ 34 17 9 8 59 40 19 60 5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 34 16 9 9 58 35 23 57 6.GÖZTEPE 34 14 13 7 42 32 10 55 7.SAMSUNSPOR 34 13 12 9 46 45 1 51 8.ÇAYKUR RİZESPOR 34 10 11 13 46 52 -6 41 9.TÜMOSAN KONYASPOR 34 10 10 14 43 50 -7 40 10.KOCAELİSPOR 34 9 10 15 26 38 -12 37 11.CORENDON ALANYASPOR 34 7 16 11 41 41 0 37 12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 34 9 10 15 43 58 -15 37 13.KASIMPAŞA 34 8 11 15 33 49 -16 35 14.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 34 9 7 18 36 47 -11 34 15.İKAS EYÜPSPOR 34 8 9 17 33 48 -15 33 16.HESAP.COM ANTALYASPOR 34 8 8 18 33 55 -22 32 17.ZECORNER KAYSERİSPOR 34 6 12 16 27 62 -35 30 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 34 8 6 20 31 54 -23 30

Haberle İlgili Daha Fazlası