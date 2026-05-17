Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu: Galibiyetle veda ettiler
Galatasaray'ın geçen hafta şampiyonluğu garantilediği Süper Lig'de Fatih Karagümrük ve Kayserispor'un ardından küme düşen 3. takım Antalyaspor oldu. Ligin son haftasının ardından küme düşme tehlikesi yaşayan Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor ise ligde kalmayı başardı.
- Galatasaray ligde şampiyonluğu garantiledi.
- Fenerbahçe sezonu ikinci, Trabzonspor üçüncü, Beşiktaş dördüncü tamamladı.
- Fatih Karagümrük ve Kayserispor küme düştü.
- Antalyaspor, Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen 32 puanla 16. sırada kalarak lige veda etti.
- Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'nin 4 puan gerisinde kaldığı için düşmüştü.
- Kayserispor, Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak son hafta öncesi lige veda etmişti.
Galatasaray'ın geçen hafta şampiyonluğu garantilediği ligde Fenerbahçe'nin sezonu ikinci, Trabzonspor'un üçüncü, Beşiktaş'ın da dördüncü tamamlaması kesinleşti.
VEDA EDEN SON TAKIM ANTALYA
Fatih Karagümrük ve Kayserispor'un geçen hafta oynanan maçların ardından küme düştüğü lige veda eden 3. takım da son haftada belli oldu. Ligin 34. ve son haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Antalyaspor, kazansa da 32 puanla rakiplerinin gerisinde 16. sırada kaldı ve lige veda etti.
Trabzon'da 3 golle kazanan Gençlerbirliği, lige tutundu
KARAGÜMRÜK VE KAYSERİ VEDA ETMİŞTİ
Kocaelispor ile ligin 33. haftasında deplasmanda karşılaşan lig sonuncusu Fatih Karagümrük, sahadan 1-0 galip ayrılsa da küme düşme hattının bir basamak üzerindeki Gençlerbirliği'nin 4 puan gerisine düşmüş ve lige veda etmişti. Ateş hattında yer alan bir diğer takım Kayserispor ise Alanyaspor deplasmanında 3-1 mağlup olmuş ve son hafta öncesi lige veda etmişti. Süper Lig'in 33. haftasında vedaları kesinleşen Fatih Karagümrük ile Kayserispor, son haftayı galibiyetle kapattı.
PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1.GALATASARAY
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|47
|77
|2.FENERBAHÇE
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|40
|74
|3.TRABZONSPOR
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|22
|69
|4.BEŞİKTAŞ
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|19
|60
|5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|23
|57
|6.GÖZTEPE
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|10
|55
|7.SAMSUNSPOR
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|1
|51
|8.ÇAYKUR RİZESPOR
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|-6
|41
|9.TÜMOSAN KONYASPOR
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|-7
|40
|10.KOCAELİSPOR
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|-12
|37
|11.CORENDON ALANYASPOR
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|0
|37
|12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|-15
|37
|13.KASIMPAŞA
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|-16
|35
|14.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|-11
|34
|15.İKAS EYÜPSPOR
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|-15
|33
|16.HESAP.COM ANTALYASPOR
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|-22
|32
|17.ZECORNER KAYSERİSPOR
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|-35
|30
|18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|-23
|30