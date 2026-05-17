Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, 1976 yapımı “Şoför” filminin hafızalara kazınan sahnesini 3. Sivas Uluslararası Film Festivali’nde yeniden canlandırdı. Sivas sokaklarında çekilen nostaljik görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hülya Koçyiğit'in 1976 yapımı ‘Şoför' filmindeki unutulmaz sahnesi, yarım asır sonra Sivas'ta yeniden hayat buldu. 3. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında Sivas'a gelen Türk sinemasının dört yapraklı yoncası arasında yer alan usta sanatçı Hülya Koçyiğit için Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından özel bir çalışma hazırlandı.

Hülya Koçyiğit 50 yıl sonra aynı sahneyi çekti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu

Filmde kullanılan kırmızı otomobile benzer bir araçla kent merkezinde nostaljik bir yolculuğa çıkan Koçyiğit, ‘Şoför' filminin hafızalara kazınan sahnesini yıllar sonra yeniden canlandırdı.

Çekimlerde filmde yer alan sahnelere benzer kareler kullanılarak, Sivas caddelerinde geçmişin izleri yeniden yaşatıldı.

‘ŞOFÖR' FİLMİNİN UNUTULMAYAN SAHNESİ

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit, Sivas caddelerinde geçmişin zarafetini yeniden selamladı.

3. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında şehrimizde bulunan kıymetli sanatçımız, 1976 yapımı 'Şoför' filminin hafızalara kazınan sahnesini yıllar sonra yeniden yaşadı" ifadelerine yer verildi.



Nostaljik dokusuyla dikkat çeken paylaşım, sosyal medya kullanıcılarından yoğun beğeni aldı.

