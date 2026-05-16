Trendyol 1. Lig play-off etabında finale yükselen Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkma fırsatı yakaladı. Kırmızı-siyahlılar, final maçında Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Çorumspor Süper Lig'e çıktı mı, play-off final maçı ne zaman?

Son yıllarda Türk futbolunun dikkat çeken yükseliş hikayelerinden birine imza atan Çorum FK, Süper Lig hedefinde son viraja girdi. Play-off yarı finalinde Bodrum FK’yi eleyen Çorum temsilcisi, şimdi gözünü Süper Lig bileti için oynanacak büyük finale çevirdi.

ÇORUMSPOR SÜPER LİG'E ÇIKTI MI?

Çorum FK henüz Süper Lig’e yükselmedi. Kırmızı-siyahlı ekip, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor ile oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele etme hakkı kazanacak.

Profesyonel lig yolculuğuna 2018-2019 sezonunda TFF 3. Lig’de başlayan Çorum FK, kısa sürede önemli bir yükseliş grafiği yakaladı. İlk olarak TFF 2. Lig’e yükselen Çorum temsilcisi, 2022-2023 sezonunda ligi şampiyon tamamlayarak 1. Lig’e çıktı.

2023-2024 sezonunda Trendyol 1. Lig’i 5. sırada tamamlayan Çorum FK, play-off yarı finalinde Bodrum FK’ye elenmişti. Bu sezon ise daha güçlü bir kadro kuran kırmızı-siyahlılar, Süper Lig hedefi doğrultusunda önemli transferlere imza attı.

ÇORUM FK PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çorum FK ile Esenler Erokspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig play-off final karşılaşması 24 Mayıs 2026 Pazar günü 19.00'da gerçekleştirilecek. Kritik mücadele MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak.

Play-off finali, sezonun en kritik maçlarından biri olarak görülüyor. Normal sezonu üst sıralarda tamamlayan iki takım da Süper Lig hedefi için sahaya çıkacak. Çorum FK taraftarı ise kulüp tarihinin en önemli maçlarından biri olarak görülen final öncesinde büyük heyecan yaşıyor.

