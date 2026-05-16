Büyükçekmece'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Abdulbaki Demirel'in ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Demirel ile diğer çocuklar arasında husumet bulunduğu, birbirlerini tehdit ettikleri ve her iki tarafta ki çocukların çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, Büyükçekmece ilçesi Muratçeşme Mahallesi'nde 10 Mayıs Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belirlenemeyen bir nedenle dört çocuk arasında kavga çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine E.B. (16) ve M.A.D. (17), yanlarında bulunan bıçaklarla Abdulbaki Demirel (16) ve S.I. (15) isimli çocuklara saldırmıştı.

Aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan iki çocuk yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçmıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abdulbaki Demirel ve S.I. yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, hastanede yapılan müdahalelere rağmen Abdulbaki Demirel hayatını kaybetmişti.

ARALARINDA HUSUMET BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan yaşanan olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Yaşanan olayda, hayatını kaybeden Abdulbaki Demirel ile diğer failler arasında geçmişten gelen husumet bulunduğu tespit edildi. Daha önce birbirlerini tehdit ettikleri anlaşılırken, her iki tarafta ki çocukların çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Olayın karşılıklı anlaşmazlık yaşanması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

