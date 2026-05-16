Antalya'da tur şoförü Mehmet Özkan, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı profesyonel boksör Robertas Kotas'ın saldırısına uğradı. Seyir halindeki araçta yaşanan dehşet anlarında ölümden döndüğünü söyleyen şoför, saldırgan hakkında uluslararası hukuk süreci başlatacağını açıkladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde VIP transfer şoförlüğü yapan Mehmet Özkan, yabancı uyruklu müşterisinin saldırısına uğradı.

İddiaya göre olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Emekli olduktan sonra turizm sektöründe çalışmaya başlayan Özkan, otelden aldığı müşterisini taşıdığı sırada dehşet dolu anlar yaşadı.

Özkan'ın iddiasına göre alkollü olduğu öne sürülen Litvanyalı profesyonel boksör Robertas Kotas, Özkan'dan telefonunu şarja takmasını istedi ancak ikili arasında yaşanan iletişim sorunu sonrası sinirlenerek saldırıya geçti.

Profesyonel boksör çılgına döndü! Seyir halindeki araçta şoföre saldırdı

BOKSÖR OLDUĞUNU POLİSLERDEN ÖĞRENDİ

Yaklaşık 70-80 kilometre hızla seyir halindeyken yumruk darbelerine maruz kaldığını anlatan Özkan, aracı kontrol etmekte güçlük çektiğini söyledi. Direksiyon başında ölüm korkusu yaşadığını belirten şoför, emniyet kemerini bile çözmekte zorlandığını ifade etti.

Özkan, güçlükle arayabildiği sağlık ekiplerinin tarafından müdahale edilip hastaneye kaldırıldı. Mehmet Özkan saldırganın şampiyon bir boksör olduğunu ise polislerden öğrenince şaşkına döndü.

Özkan, "Olay sonrası polislei kurtr, 'İyulmuşsun bunun elinden' dedi. Resmini getirdiler, boks şampiyonuymuş. 'Sen nasıl bunla başa çıktın?' dediler. Ben de şok oldum. Allah'ıma şükrediyorum, ölümden döndüm" diye konuştu.

"LİSANSININ İPTAL EDİLMESİNİ İSTİYORUM"

Yaşadığı olay sonrası hukuki süreç başlatacağını açıklayan Özkan, "Uluslararası insan hakları mahkemelerine başvuracağım. Lisansının iptal edilmesini istiyorum. Profesyonel sporcuların sivillere şiddet uygulama hakkı olamaz" diye konuştu.

Olaydan sonra 4-5 saat hastanede müşahade altında kaldığını belirten Özkan, "Darp raporu çıkarttık ve şikayetçi oldum. Biz yabancı ülkeden gelen turistlere o kadar iyi davranıyoruz ki, ne deseler onu fazlasıyla yapıyoruz. Yani biz bu muameleyi hak ediyor muyuz? Yalnız beni değil, bütün çalışan arkadaşlar zor durumda. Biz bir Allah'a güveniyoruz. Çünkü arka tarafta ne yaptıklarını bilemiyoruz. İyi ki ölmedik" diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası