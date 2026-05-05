Mersin’de kız arkadaşını darp ederek öldüren Mustafa Bangiz’e verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası Yargıtay tarafından bozulmuştu. Davada Bangiz, bir kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın 'kadına karşı kasten öldürme' suçunu işlediğine hükmetti.

Mersin’in Toroslar ilçesinde 3 yıl önce Mustafa Bangiz, 27 yaşındaki kız arkadaşı Esra Asena Temir’i darp etmiş, genç kız hastanede beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti.

Bangiz'in Temir'i hastaneye götürmek yerine yol kenarına bıraktığı, genç kadının daha sonra yakınları tarafından hastaneye ulaştırıldığı iddia edilmişti. Kız arkadaşını darp ederek öldüren Mustafa Bangiz’e ilk yargılamada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Asena Temir davasında ikinci kez ağırlaştırılmış müebbet kararı!

YARGITAY KARARI BOZMUŞTU

Bangiz'in cezası, dosyası Yargıtay’a taşınmış, karar Yargıtay tarafından 'öldürme kastının kesin olarak ortaya konulamadığı' gerekçesiyle bozulmuştu.

YENİDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Yeniden görülen davada Mustafa Bangiz öldürme kastı olmadığını savunarak tahliyesini talep etti. Mahkeme savcısının da aynı yöndeki mütalaasının ardından heyet, Bangiz’i yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Esra Asena Temir

NE OLMUŞTU?

29 Haziran Perşembe Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi’nde oturan kız arkadaşı Esra Asena Temir’i otomobille alan M.B, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı genç kızı darp etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Temir’i Toros Devlet Hastanesine götüren M.B., ardından kayıplara karıştı. Kafasından ağır darbeler alan genç kız alındığı yoğun bakımda, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan şüpheli M.B. kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“AĞZIMA VURUP KÜFÜR ETTİ”

Mustafa Bangiz mahkeme kendini şöyle savunmuştu;

Yoldayken tavrında tarzında bir değişiklik vardı, sinirliydi. Eve yaklaştığımızda konudan bahsetmeye başladı. Beni bir aile dostumuzun kızından çok kıskanıyordu. Bundan dolayı da aramızda daha önce tartışma ve küskünlük olmuştu. Konuyu açtı. Evin önüne geldiğimizde sesi yükselmeye başladı. 'Gündüz onunla oturup kahve içersin, ben aklına bu saatte gelirim' dedi. Saçmalama sende onunla oturup vakit geçiriyorsun dedim. Elinin tersiyle avuç içiyle benim ağzıma doğru vurup küfür etti. O benim yüzümü elleriyle tutunca, bende omzundan ittim, 'Yeter artık' dedim. Kendisini sürekli ittim.

