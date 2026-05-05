Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, Erivan'da yaptığı açıklamada sınırların açılması için teknik ve bürokratik hazırlıkların son aşamaya geldiğini duyurdu.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme trafiği, Erivan’da düzenlenen Yerevan Dialog Forumu ile kritik bir aşamaya geçti.

Türkiye’nin Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, 2021 yılından bu yana ilmek ilmek işlenen sürecin en somut meyvesini sınır kapıları üzerinden verdi. Kılıç, sınırın açılmasına dair "hazırız" mesajı verirken, sürecin artık siyasi iradeden teknik uygulama aşamasına geçtiğini iletti.

Dünyanın beklediği haberi Büyükelçi Serdar Kılıç duyurdu: Sınırları açabiliriz

"SINIRI AÇTIM DEMEKLE İŞ BİTMİYOR"

Sınırın fiziksel ve teknik altyapısına dair verdiği detaylar veren Büyükelçi, kapıların sadece bir tabela değişikliğiyle açılmayacağını söyledi:

"Sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır ancak bir takım bürokratik ve teknik çalışmaların tamamlanması gerekiyor. Yarın sabah sınırı açtığınızda içeri insan alabilecek kapasitede olmalısınız. Fiber kabloların döşenmesinden güvenlik ve gümrük görevlilerinin mevzilenmesine kadar her şeyin hazır olması şart. Biz şu an tam olarak bu altyapı üzerinde çalışıyoruz."

İPEK YOLU KÖPRÜSÜ: YIKILAN BAĞLAR YENİDEN KURULUYOR

İki ülke arasında normalleşmenin en sembolik ve tarihi adımı ise İpek Yolu Köprüsü’nün restorasyonu olmuştu. 11. yüzyıldan kalan ve bir ayağı Türkiye’de, diğer ayağı Ermenistan’da bulunan köprünün onarımı için protokol imzalanmıştı.

Yerevan Dialogue Forumu’nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Kılıç, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinde yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Kılıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Erivan'da bulunmasının tarihi bir önem taşıdığını söyledi. Çok uzun yıllar sonra ilk kez bu düzeyde bir ziyaretin gerçekleştiğini ifade eden Kılıç, Cevdet Yılmaz'ın Başbakan Paşinyan ile verimli bir görüşme yaptığını ve iki ülke arasında İpek Yolu Köprüsü'nün onarımına ilişkin ilk protokolün imzalandığını aktardı.

VİZE KOLAYLIĞI

İki ülke arasındaki bağların sadece diplomasiyle sınırlı kalmadığını belirten Kılıç, Türk Hava Yolları'nın 11 Mart'ta başlattığı seferlerin 15 Mayıs'tan itibaren günde ikiye çıkacağını açıkladı. Halklar arasındaki teması artırmak adına üniversite öğrencilerine karşılıklı olarak 5'er adet burs verilmeye başlandığını da duyurdu. Ayrıca resmi pasaport sahipleri için vize kolaylığı getirildiğini söyleyen Kılıç, kısa zamanda çok ciddi adımlar atıldığının altını çizdi.

KARS GÜMRÜ TREN YOLU İÇİN ÇALIŞMA GRUBU KURULDU

Güven artırıcı önlemler kapsamında yeni projelerin yolda olduğunu ifade eden Kılıç, Kars ile Gümrü arasındaki tren yolunun restorasyonu için geçen hafta bir çalışma grubunun toplandığını söyledi. Dilucu tren yolu inşaatı için de temel atma törenlerinin yapıldığını aktaran Kılıç, Ermenistan Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan ile ilişkilerinin "abi-kardeş" seviyesine geldiğini belirtti. Kılıç, başlangıçtaki çekingenliğin ve ürkekliğin artık kalmadığını, yapılan tüm önerilerin Ermenistan halkının hayat kalitesine katkı sağlama amacı taşıdığını ifade etti.

