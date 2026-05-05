Avustralya’da annesinin pasta yaptığı sırada 'altın tozu' olarak bilinen süsleme malzemesini soluyan küçük Dusty, akciğerlerinin tıkanması sonucu yoğun bakıma kaldırıldı. Kısa süre içinde ameliyata alınan çocuk cihaz desteği olmadan nefes alamazken, suni komada tutulmaya devam ediyor.

Avustralya’da yaşanan olay, Dusty’nin annesinin, bir arkadaşının çocuğu için pasta hazırladığı sırada meydana geldi. Talihsiz çocuk, mutfaktaki hazırlık süreci sırasında, "altın tozu" olarak adlandırılan ince simli süsleme malzemesine ulaştı. Tozun havaya karışarak solunması üzerine Dusty kısa süre içinde fenalaştı.

"TOZ, AKCİĞERDE MACUNA DÖNÜŞÜYOR"

Ailenin yakın dostu Rochelle Evrard tarafından başlatılan yardım kampanyasında, bu süsleme malzemesinin gizli tehlikesine dikkat çekildi.

Pasta süsleme tozu, nemle veya sıvıyla temas ettiğinde hızla yoğun bir macun kıvamına geliyor. Uzmanlar, solunan tozun ciğerlerdeki doğal nemle birleşerek macunlaştığını ve küçük çocuğun solunum yollarını tıkadığını belirtiyor. Akciğerlerinin söz konusu yapışkan maddeden temizlenmesi için ameliyata alınan talihsiz Dusty şimdi suni komada tutuluyor.

Cihaz desteği olmadan nefes alamayan çocuğun akciğerlerin durumunun yeniden değerlendirilmesi için ikinci bir cerrahi müdahale planlanıyor.

Tedavi süreci nedeniyle Gold Coast’tan Brisbane’e taşınmak zorunda kalan aile, bir yandan çocuklarının başucunda beklerken bir yandan da konaklama ve hastane masraflarıyla mücadele ediyor. Aile, şimdi diğer aileleri mutfaktaki bu tür ince toz malzemelerin saklanması konusunda uyarıyor.

