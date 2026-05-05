Fenerbahçe'ye kötü haber: Yıldız oyuncunun son durumu belli oldu
Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın sakatlığı devam ediyor. Süper Lig'in 33'üncü haftasında Konyaspor iler deplasmanda karşılaşacak sarı-lacivertlilere, 31 yaşındaki savunma oyuncusundan kötü haber geldi.
Fenerbahçe'de kaptan Milan Skriniar'ın, sakatlığı nedeniyle Konyaspor deplasmanında forma giyemeyeceği belirtildi.
- Skriniar, Fenerbahçe'nin sahasında Başakşehir'i 3-1 yendiği karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Deneyimli stoper, Konyaspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada da takımını yalnız bırakacak.
- Slovak oyuncunun, takıma destek olmak amacıyla kafilede yer alıp almayacağı 8 Mayıs Cuma günü netleşecek.
- Milan Skriniar, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maçta görev alırken; 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta sahasında 3-1 kazandığı RAMS Başakşehir karşılaşmasında takımını yalnız bırakmak zorunda kalan Milan Skriniar'ın sakatlık durumu belli oldu.
SKRINIAR YİNE YOK
TRT Spor'da yer alan habere göre; deneyimli stoper, Konyaspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada da forma giyemeyecek. Slovak oyuncunun takıma destek olmak amacıyla Konya kafilesinde yer alıp almayacağı ise 8 Mayıs Cuma günü netlik kazanacak.
40 MAÇTA 3 GOLE KATKI
Fenerbahçe'de bu sezon Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi Elemeleri, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da toplam 40 maça çıkan Milan Skriniar, sahada kaldığı 3515 dakikada 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.
