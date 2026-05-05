Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın sakatlığı devam ediyor. Süper Lig'in 33'üncü haftasında Konyaspor iler deplasmanda karşılaşacak sarı-lacivertlilere, 31 yaşındaki savunma oyuncusundan kötü haber geldi.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta sahasında 3-1 kazandığı RAMS Başakşehir karşılaşmasında takımını yalnız bırakmak zorunda kalan Milan Skriniar'ın sakatlık durumu belli oldu.

SKRINIAR YİNE YOK

TRT Spor'da yer alan habere göre; deneyimli stoper, Konyaspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada da forma giyemeyecek. Slovak oyuncunun takıma destek olmak amacıyla Konya kafilesinde yer alıp almayacağı ise 8 Mayıs Cuma günü netlik kazanacak.

Milan Skriniar, Fenerbahçe'de takım kaptanlığı yapıyor.

40 MAÇTA 3 GOLE KATKI

Fenerbahçe'de bu sezon Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi Elemeleri, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da toplam 40 maça çıkan Milan Skriniar, sahada kaldığı 3515 dakikada 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

