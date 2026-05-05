Anayasa Mahkemesi (AYM), Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüsün 4 Nisan 2015'te Trabzon'da silahlı saldırıya uğramasına ilişkin etkili soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle "yaşam hakkının ihlal edildiği" iddiasıyla yapılan başvuruda hak ihlali yapılmadığına hükmetti.

AYM, 4 Nisan 2015 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor maçı sonrası Trabzon'da silahlı saldırı gerçekleştirilen Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik saldırıya ilişkin sarı-lacivertli futbolcuların yaptığı başvuruda "ihlal yok" kararı verdi.

Aralarında futbolcular ve kulüp görevlilerinin de olduğu Fenerbahçeliler, olayla ilgili etkili soruşturma yürütülmediği ve bazı şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği gerekçesiyle "yaşam hakkının ihlal edildiğini" iddia etmiş ve AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

Fenerbahçe -Çaykur Rizespor maçının ardından sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüs Sürmene'de pompalı tüfekli saldırıya uğramıştı.

22 NİSAN'DA KARAR VERİLDİ

Yüksek Mahkeme, başvuruyu 22 Nisan'daki gündem toplantısında görüşerek karara bağladı. Yaşam hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar veren AYM, esas yönünden incelemesinde ise Anayasa'nın 17'nci maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediğine hükmetti. AYM'nin kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.

