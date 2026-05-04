Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 4,18 artarken, yıllık bazda yüzde 32,37 oldu. Böylece 4 aylık enflasyona göre memur ve emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı da belli oldu.

EMEKİ VE MEMURUN ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR? Enflasyon rakamları memur ve emekli için kritik öneme sahip. Memur ve emeklinin maaş zamları enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2026'nın ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.

Enflasyon ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda ise 4,18 oranında arttı. Böylece 4 aylık enflasyon yüzde 14,64 oldu.

EMEKLİNİN YÜZDE 14,64 ZAMMI GARANTİ SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan 4 aylık enflasyon yüzde 13,92 geldi. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden yüzde 14,64 zammı hak etmiş oldu.

MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2026 yılının ikinci zammını alacak. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3,28 olarak oluştu. Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 3.28 enflasyon farkına 8. Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 7 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 10.51 kümülatif zam meydana gelecek.

