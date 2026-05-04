Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Madrid’den Ermenistan’a giderken uçağının teknik arıza yapması sonucu zorunlu bir duraklama yaşayan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ankara’daki kısa süreli konaklamasını tamamladı. Geceyi başkentte bir otelde geçiren Sanchez, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri eşliğinde konakladığı yerden ayrılırken görüntülendi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak üzere Madrid’den Ermenistan’ın başkenti Erivan’a giderken teknik bir engelle karşılaştı. Sanchez’i taşıyan Airbus A310 tipi resmi uçak, havada meydana gelen teknik sorun nedeniyle Ankara’ya acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Pedro Sanchez Ankara’dan ayrıldı: Geceyi başkentte geçiren başbakan böyle görüntülendi

UÇAĞI ANKARA'YA ACİL İNİŞ YAPTI

İspanya’nın resmi haber ajansı EFE’nin Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Sanchez ve beraberindeki heyeti taşıyan uçakta tespit edilen arıza nedeniyle güvenlik prosedürleri devreye sokuldu. Her ne kadar arızanın "küçük ölçekli" olduğu bildirilse de, havacılık kuralları gereği uçağın en yakın uygun liman olan Ankara’ya inmesine karar verilmişti.

Pedro Sanchez Ankara’dan ayrıldı: Geceyi başkentte geçiren başbakan böyle görüntülendi

GECEYİ ANKARA’DA GEÇİRDİ

Dün gece saatlerinde Ankara’ya ulaşan Pedro Sanchez, güvenlik protokolleri kapsamında geceyi başkentteki bir otelde geçirdi. Teknik ekibin yoğun çalışmaları sonucunda uçaktaki sorunun giderilmesinin ardından Sanchez ve heyeti, bugün sabah saatlerinde Ankara’dan ayrılarak Erivan’daki zirveye katılmak üzere yeniden havalandı.

Pedro Sanchez Ankara’dan ayrıldı: Geceyi başkentte geçiren başbakan böyle görüntülendi

SANCHEZ’İN "UÇAK ARIZASI" ŞANSSIZLIĞI SÜRÜYOR

Söz konusu olay, Başbakan Sanchez’in son bir yıl içinde yaşadığı ikinci uçak krizi olarak kayıtlara geçti. Sanchez, 4 Eylül 2025 tarihinde Paris’te düzenlenen Ukrayna konulu bir toplantıya da benzer bir teknik arıza nedeniyle fiziksel olarak katılamamıştı.

Sözü edilen tarihte Sanchez’i taşıyan Falcon tipi uçak, arıza nedeniyle Madrid’e geri dönmek zorunda kalmış, İspanya Başbakanı zirveye ancak internet üzerinden canlı bağlantıyla dahil olabilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası