Son bir haftadır bulutlu havanın hakim olduğu İstanbul’da sağanak sonrasında barajlarda doluluk oranı yüzde 71,7 oldu. En dolu baraj yüzde 94,86 ile Ömerli, en az doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 46,11'le Istrancalar olarak kayıtlara geçti.

Bahar havasının kısa sürdüğü, sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul’da sıcaklıkların Çarşamba gününden sonra yükseleceği belirtilirken, barajlardaki son durum da belli oldu.

İstanbul barajlarına ‘sağanak’ dopingi! Doluluk yüzde 71,7 oldu

DOLULUK YÜZDE 71,7

İstanbul'da hafta sonu soğuk ve yağış hava etkili oldu. Özellikle dün gün boyu etkili olan yağışlı havanın ardından barajlarda doluluk oranı biraz daha yükseldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul’da yağışların ardından barajlarda doluluk oranı yüzde 71,7 oldu. Dün ise bu oran 71,35 olarak kayıtlara geçmişti.

Öte yandan en dolu baraj yüzde 94,86 ile Ömerli, en az doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 46,11'le Istrancalar oldu. Peki hangi barajda doluluk ne kadar arttı? İşte İstanbul barajlarındaki son doluluk oranları…

İSKİ verilerine göre 4 Mayıs itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle;

Baraj Adı Doluluk Oranı (%) Ömerli Barajı 94,86 Darlık Barajı 89,37 Elmalı Barajı 94,37 Terkos Barajı 58,73 Alibey Barajı 67,28 Büyükçekmece Barajı 56,83 Sazlıdere Barajı 46,11 Istrancalar Barajı 46,83 Kazandere Barajı 60,08 Pabuçdere Barajı 60,34

