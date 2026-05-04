2026 YKS için geri sayım sürerken sınav yerleri ve giriş belgelerine ilişkin detaylar adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM’nin yayımlayacağı sınav giriş belgeleri ve oturum tarihleri yakından takip ediliyor. Peki, YT-AYT-YDT sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sınav yerleri ve giriş belgelerine çevrildi. Adaylar, sınav öncesinde erişime açılacak belgelerle birlikte hangi okulda sınava gireceklerini öğrenebilecek.

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

2026 YKS kapsamında sınav yerleri, her yıl olduğu gibi sınav tarihine kısa bir süre kala açıklanacak. ÖSYM’nin uygulamasına göre adaylar, sınava giriş belgelerini sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılan sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

Bu doğrultuda 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS için sınav giriş belgelerinin Haziran ayının ortasında yayımlanması bekleniyor. Belgelerin erişime açılmasıyla birlikte adaylar, sınav merkezi, bina ve salon bilgilerine ulaşabilecek.

TYT-AYT-YDT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Adaylar, YKS sınav giriş belgelerine ÖSYM AİS sistemi üzerinden ulaşabilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yapan adaylar, sınav yerlerini ve oturum bilgilerini görüntüleyebilecek.

Sınav giriş belgesi, adayların sınava katılımı için zorunlu evraklar arasında yer alıyor. Belgede adayın fotoğrafı, sınav saati, oturum bilgileri ve sınava gireceği adres yer alıyor. Adayların sınav günü bu belgeyi yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

2026 YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2026 yılında üç oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10:15’te başlayacak.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10:15’te uygulanacak. Aynı gün gerçekleştirilecek üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15:45’te başlayacak. Sınav sonuçlarının ise 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

