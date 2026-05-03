Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adayların katıldığı 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınavı 3 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak edilirken sınav takvimi de adaylar için paylaşıldı.

3 Mayıs’ta yapılan yazılı sınavın ardından uygulamalı atış sınavları 4 - 17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınav soruları ve cevap anahtarlarının yayımlanmasından sonra sorulara itiraz edebilecek. İtiraz süreci belirli tarihler arasında alınacak başvurularla yürütülecek, değerlendirme sonuçları da ayrıca duyurulacak. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi Sınavı bugün tamamlandı!

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 3 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi ÖGG sınav sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecek. Yazılı sınavın ardından yapılan uygulamalı atış değerlendirmeleri de tamamlandıktan sonra adaylar, sonuçlarına resmi sistem üzerinden erişebilecek.



ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınavın ardından adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan soru ve cevap anahtarlarının yayımlanma tarihi de netleşti. ÖGG sınavına ait sorular ve cevap anahtarları 5 Mayıs 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar soru cevap anahtarlarının açıklanmasıyla soruları inceleyebilecek ve belirlenen süre içerisinde itiraz haklarını kullanabilecek.

