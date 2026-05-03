Fenerbahçe Spor Kulübü, Ahmet Çakar’ın iddialarını “asılsız ve hayal ürünü” olarak nitelendirerek hukuki süreç başlatılacağını duyurdu. Ahmet Çakar, soyunma odasında bazı futbolcularla Tedesco arasında yumruklu kavga yaşandığını iddia etmişti.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Sky Spor YouTube kanalında Ahmet Çakar tarafından dile getirilen iddialara ilişkin kamuoyuna bilgilendirme açıklaması yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, söz konusu iddiaların “asılsız ve hayal ürünü” olduğunu vurguladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyet ile futbolcular arasında yaşandığı öne sürülen olayların tamamen gerçek dışı olduğu belirtilerek, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu iddialara itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ 400 milyar doları var ama tek kuruş harcamıyor! Warren Buffett yatırım için en doğru zamanı açıkladı

Fenerbahçe ayrıca, gündeme getirilen açıklamalarla ilgili hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu. Kulüp, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına sürecin takipçisi olacaklarını da kaydetti.

SOYUNMA ODASINDA KAVGA İDDİASI

Çakar, Fenerbahçe soyunma odasında bazı oyuncularla teknik direktör Tedesco arasında gerginlik yaşadığını iddia etmişti. Ahmet Çakar, "Ederson ile Tedesco'nun yumruklaşmaları olduğu söyleniyor. Tedesco'nun burasında (eliyle kaşının üzerini göstererek) siyahlığı gördüm. Aldığım bilgi; Ederson'un Tedesco'ya yumruk attığı, araya birilerinin girdiği, İrfan Can'ın da bu yüzden gönderildiği orada kavga-yumruk var mı emin değilim" demişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası