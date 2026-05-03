Anadolu Ajansı • Ödemiş
İzmir'de mayıs ayında kar sürprizi! Yazı beklerken kış geldi
Yurt genelinde etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava, İzmir'in Ödemiş ilçesinin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. İlçeye bağlı 1100 metre rakıma sahip iki mahalle, yağan karla kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı yaklaşık 1100 metre rakıma sahip Gölcük ve Bozdağ mahallelerinde, öğle saatlerinde kar yağışı başladı.
Etkisini sürdüren kar, ağaçlık alanlarla evlerin çatılarını, arabaların üzerini beyaza bürüdü.
YAZI BEKLERKEN KIŞ GELDİ
Bozdağ Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, havaların ısınmasını beklerken kar yağmasının sürpriz olduğunu söyledi. Gölcük Mahallesi sakinlerinden Selahattin Aktaşoğlu da mayıs ayında kar yağmasının kendilerini şaşırttığını belirtti.
