68 yıllık hasret bitiyor! Tarihî cami gelecek yıl ibadete açılacak
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii, 68 yıl sonra kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor. 1958’de yıkılan cami için, mülkiyet sıkıntılarının çözülmesiyle birlikte ilk harç atıldı.
İstanbul’un en önemli tarihî noktalarından Karaköy’de yer alan ve 1958 yılında yıkılan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii, tam 68 yıl sonra kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor.
Yıkıldıktan sonra uzun yıllar boş kalan arazinin mülkiyet problemlerinin çözülmesiyle başlayan ihya çalışmaları, camiyi eski ihtişamıyla şehre geri kazandırıyor.
“BİBLO”YU ANDIRIYOR
1903 yılında II. Abdülhamid döneminde İtalyan mimar Romano Dranco tarafından Art Nouveau tarzında inşa edilen yapı, döneminin en süslemeli camilerinden biri olarak biliniyordu. Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, cami orijinal projesine ve özgün mimarisine birebir sadık kalınarak, aynı yerinde çelik konstrüksiyon üzerine yeniden inşa ediliyor.
Araştırmacı yazar Tolga Saçıkara, caminin 1958’deki yıkım sürecine dair çarpıcı detaylar paylaştı. Caminin sökülerek Kınalıada’ya taşınmak istendiğini belirten Saçıkara, nakliye sırasında geminin batmasıyla camiye ait eşsiz parçaların Boğaz’ın sularına gömüldüğünü ifade etti.
2020 yılında alınan ihya kararı ve tamamlanan hukuki süreçlerin ardından, âdeta bir “biblo”yu andıran bu eser için beş yılın sonunda inşaatın önü açılmış oldu.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Vakıflar Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, camide çalışmalar devam ediyor. Drone ile kaydedilen görüntülerde iskeleti yükselen tarihî yapının, aslına uygun süslemeleriyle birlikte önümüzdeki ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.