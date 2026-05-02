Anadolu Ajansı
Real Madrid, Final Four kapısını araladı
Real Madrid, EuroLeague play-off ikinci maçında sahasında karşılaştığı Hapoel IBI Tel Aviv'i 102-75 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı.
Basketbol Avrupa Ligi play-off ikinci maçında İspanya ekibi Real Madrid, sahasında İsrail temsilcisi Hapoel IBI Tel Aviv'i 102-75 yenerek seride 2-0 öne geçti.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Movistar Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 24-21 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına ise 42-40 geride girdi.
İkinci devrede skora ortak olamayan Hapoel IBI Tel Aviv karşısında üçüncü çeyreği 73-62 önde tamamlayan Real Madrid, mücadeleyi 102-75 kazandı.
İspanya ekibinde Facundo Campazzo, 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Konuk takımda ise Daniel Oturu'nun 19 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
Real Madrid, 2-0 öne geçtiği serinin üçüncü karşılaşmasını, 5 Mayıs Salı günü deplasmanda oynayacak.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR