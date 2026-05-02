Resmi Gazete'de yayımlandı! Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi yürürlüğe girdi
"Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu genelgeyle, Türkiye'de aile yapısının korunması ve nüfus politikalarının daha kapsamlı bir perspektifle ele alınması amaçlanıyor.
"GÜÇLÜ BİR YOL HARİTASI ORTAYA KOYUYORUZ"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada genelgenin önemine dikkat çekti. Göktaş, "Aile yapımızı koruyan, gençlerimizi destekleyen ve nüfus politikalarımızı uzun vadeli bir vizyonla ele alan güçlü bir yol haritası ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Genelgenin, 'güçlü aile, güçlü toplum' hedefi doğrultusunda önemli bir adım olduğunu vurgulayan Göktaş, devletin tüm bireylerin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.