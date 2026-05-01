Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla Alman devi Borussia Dortmund'un transfer listesine giren Fenerbahçeli Dorgeles Nene'nin, kulübün onaylamadığı bir tedaviyi yaptırmak üzere Münih'e gittiği ortaya çıktı.

Sezon başında 18 milyon avro bedelle Salzburg'dan kadroya katılan 23 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene'ye Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund talip oldu.

ALTERNATİF TIP İÇİN MÜNİH'E GİTTİ

Nene'nin transfer görüşmesi için Almanya'ya gittiği iddia edilse de oyuncunun kulübün onaylamadığı bir tedavi yöntemi için Münih'te olduğu ortaya çıktı.

SAĞLIK HEYETİ ÖNERMEDİ

TRT Spor'dan Doruk Tecimer'in haberine göre; sporcu fıtığı tespit edilen Nene, ağrılarının artmasının ardından kayropraktik benzeri alternatif tıp için Almanya'nın yolunu tuttu. Fenerbahçe sağlık heyetinin bu tedaviyi önermediği ve futbolcunun tercihini bu yönde kullandığı belirtildi.

Dorgeles Nene

AMELİYAT OLABİLİR

Dorgeles Nene’de tespit edilen "sporcu fıtığı" neticesinde oyuncunun ağrıları arttığı, Münih’te alternatif tıp tedavisinden de sonuç alınamadığı ve ameliyat masasına yatabileceği kaydedildi.

BU SEZON 21 GOLE KATKI YAPTI

23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıktı ve 11 gol ve 10 asistlik skor katkısı verdi.

