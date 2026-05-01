Fenerbahçe'yi kızdıracak görüntüler: Kulüp önermese de yıldız isim dinlemedi
Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla Alman devi Borussia Dortmund'un transfer listesine giren Fenerbahçeli Dorgeles Nene'nin, kulübün onaylamadığı bir tedaviyi yaptırmak üzere Münih'e gittiği ortaya çıktı.
- Dorgeles Nene, sezon başında Salzburg'dan 18 milyon avro bedelle transfer edildi.
- Oyuncuya sporcu fıtığı teşhisi konulduğu ve ağrılarının arttığı belirtildi.
- Nene'nin, kulüp sağlık heyetinin önermediği kayropraktik benzeri alternatif tıp tedavisi için Münih'e gittiği ortaya çıktı.
- Alternatif tıp tedavisinden sonuç alınamadığı ve oyuncunun ameliyat olabileceği kaydedildi.
- Dorgeles Nene, bu sezon 39 maçta 11 gol ve 10 asistlik skor katkısı sağladı.
Sezon başında 18 milyon avro bedelle Salzburg'dan kadroya katılan 23 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene'ye Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund talip oldu.
ALTERNATİF TIP İÇİN MÜNİH'E GİTTİ
Nene'nin transfer görüşmesi için Almanya'ya gittiği iddia edilse de oyuncunun kulübün onaylamadığı bir tedavi yöntemi için Münih'te olduğu ortaya çıktı.
SAĞLIK HEYETİ ÖNERMEDİ
TRT Spor'dan Doruk Tecimer'in haberine göre; sporcu fıtığı tespit edilen Nene, ağrılarının artmasının ardından kayropraktik benzeri alternatif tıp için Almanya'nın yolunu tuttu. Fenerbahçe sağlık heyetinin bu tedaviyi önermediği ve futbolcunun tercihini bu yönde kullandığı belirtildi.
AMELİYAT OLABİLİR
Dorgeles Nene’de tespit edilen "sporcu fıtığı" neticesinde oyuncunun ağrıları arttığı, Münih’te alternatif tıp tedavisinden de sonuç alınamadığı ve ameliyat masasına yatabileceği kaydedildi.
BU SEZON 21 GOLE KATKI YAPTI
23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıktı ve 11 gol ve 10 asistlik skor katkısı verdi.