Karaköy’de mısır satarak sosyal medyada tanınan Alper Temel’in, fenomen Fatma Soydaş’tan gelen iş birliği teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı. “Yakışıklı mısırcı” olarak anılan Temel’in “İlgiyi prim malzemesine dönüştürme amacı gütmüyorum” dediği öğrenildi.

Karaköy’de tezgah başında çalışırken kaydedilen görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasıyla ün kazanan Alper Temel, özellikle yabancı turistlerin ilgisiyle kısa sürede fenomen haline geldi. Paylaşımlarının milyonlarca izlenmeye ulaşmasının ardından “yakışıklı mısırcı” olarak anılmaya başlandı.

Kısa sürede yurt dışında da tanınan Temel’i görmek için başta Rusya, İspanya ve Romanya olmak üzere birçok ülkeden turistin Karaköy’e geldiği öğrenildi. TikTok’ta canlı yayınlar açan Temel’in geniş bir izleyici kitlesine ulaştığı görüldü.

Mısırcı Alper’den net tavır… Fatma Soydaş’ın iş birliği teklifini reddetti

“İLGİYİ PRİME DÖNÜŞTÜRMÜYORUM”

Öte yandan Alper Temel’in, sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş’ın iş birliği teklifini reddettiği öğrenildi. Temel’in bu kararıyla ilgili olarak, “3 gün önce Fatma Soydaş’ın iş birliği teklifini de reddettim. Her zaman söylüyorum, ben basit bir mısırcıyım. İlgiyi prim malzemesine dönüştürme amacı gütmüyorum” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Mısırcı Alper’den net tavır… Fatma Soydaş’ın iş birliği teklifini reddetti

TIKTOK’TA REKOR GELİR

Diğer yandan Fatma Soydaş’ın, Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile çektiği video ile gündeme geldiği belirtildi. Soydaş’ın TikTok üzerinden açtığı bir canlı yayında 42 dakika içinde 323 bin 330 TL gelir elde ettiği, bu kazancın sosyal medyada “rekor gelir” yorumlarına neden olduğu kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası