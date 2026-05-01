Dışişleri Bakanlığı, Irak’ta aylardır süren siyasi tıkanıklığın ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali el-Zeydi'yi tebrik etti.

Irak’ta aylar süren siyasi tıkanıklığın ardından yeni hükümeti kurma görevi Ali Zeydi’ye verildi. Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı seçimlerinin tamamlanmasının ardından anayasal süreç işletilerek Zeydi resmen görevlendirildi.

ANKARA’DAN BAĞDAT’A KRİTİK DESTEK

Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada Ali Zeydi’yi tebrik ederek, bu gelişmenin Irak halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu. Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Irak Temsilciler Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından, anayasal süreç kapsamında, Irak’ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali Zeydi’yi tebrik ediyor; bu gelişmenin Irak halkına hayırlı olmasını diliyoruz.

Irak’ta yeni hükümetin teşkili sürecinin bir an önce tamamlanmasını ümit ediyoruz."

ALİ EL-ZEYDİ KİMDİR?

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinden gelen Zeydi, henüz 40’lı yaşlarının başında olmasıyla ülke tarihinin bu göreve getirilen en genç isimlerinden biri oldu. Doğrudan bir siyasi geçmişi bulunmamasına rağmen, finans ve yönetim alanındaki kariyeriyle "uzlaşı adayı" olarak sahneye çıktı.

GENÇ VE TEKNOKRAT BİR LİDER

Zeydi, hem finans hem de hukuk alanında akademik kariyere sahip. Kariyeri boyunca birçok kritik kurumda yöneticilik yaptı. Güney Bankası bünyesinde finans ve bankacılık sektöründe üst düzey deneyim kazanan Zeydi, Ulusal Holding ve Halk Üniversitesi bünyesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ayrıca Iştar Tıp Enstitüsü ile sağlık yönetimi alanında da faaliyet gösterdi.

UZLAŞI ADAYI: NEDEN ALİ EL-ZEYDİ?

Zeydi’nin adaylığı, Irak’taki Şii blokları arasındaki derin görüş ayrılıklarını aşmak için bir "ara formül" olarak kabul edildi. Nuri el-Maliki ve Muhammed Şiya es-Sudani gibi ağır topların uzlaşma sağlayamaması, Zeydi gibi düşük siyasi maliyetli bir ismin önünü açtı. ABD'nin silahlı gruplarla bağlantılı adaylara yönelik sert tutumu, Zeydi’yi dış diplomatik dengeler açısından "kabul edilebilir" bir seçenek haline getirdi.

ZEYDİ’Yİ BEKLEYEN ZORLU SINAVLAR

Hükümeti kurmak için 30 günlük anayasal süresi başlayan Zeydi’nin önünde kronik sorunlar bulunuyor. ABD ve İran arasındaki hassas dengeleri korumak dış politikadaki en büyük sınavı olacak. İçeride ise devlet dışı silahlı grupların etkisini kırmak, işsizlik, yolsuzluk ve petrole olan aşırı bağımlılıkla mücadele etmek zorunda..

Haberle İlgili Daha Fazlası