50 TL'ye satılan somon tartışmaya neden oldu! Sakın almayın
Av mevsiminin sona ermesine rağmen pazarlarda kilosu 50 TL'ye satılan somon tartışma konusu oldu. Bir gıda mühendisi çektiği videoda balıkların ucuz olmasının nedenini açıkladı.
Bir pazarda 50 TL'ye satılan somon görenleri şaşkına çevirdi. Ancak balıkların bu kadar ucuza satılmasının altından bir skandal çıktı.
FİZİKSEL GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ
50 TL'ye satılan somonların fiziksel görünümü ilk bakışta dikkat çekerken, bir gıda mühendisi çektiği video nedeniyle ucuzluğun nedenini açıkladı. Uzman, satıştaki somonların görünümünün normal olmadığını belirtti.
DENİZDE ÖLMÜŞ
Gıda mühendisi skandalı, "Bugün pazarda Türk somonunu 50 TL'ye satılıyordu. Karnına baktım tam bir davul gibi şişmiş. Neden mi? Büyük ihtimalle bu balıklar denizde ölmüş. Ölüm sonrası bakteri gelişimi ve gaz birikimi başlamış. Ucuz olmasının sebebi bu." sözleriyle anlattı.
GIDA ZEHİRLENMESİNE NEDEN OLABİLİR
Ucuz diye alınan bu balıklar, tüketildiğinde büyük bir soruna neden olabilir. Gıda zehirlenmeleri ile sonuçlanabilir. Bu nedenle pazarda görülen bu balıklardan uzak durulması gerekiyor.