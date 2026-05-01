Annelere yönelik önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre kamu ve özel sektörde çalışan annelerin doğum izni 8 hafta yükseltildi. Düzenlemeden doğum izni biten anneler de faydalanacak. İşte detaylar...

İZNİ BİTEN ANNELERE MÜJDE Düzenleme ile çalışan annelerin doğum sonrası izin hakları genişletilerek 16 haftadan 24 haftaya yükseltildi. Doğum izni yeni sona ermiş anneler de belirli şartları sağlamaları halinde izinlerini 24 haftaya tamamlayabilecek.

BABALIK İZNİ DE 10 GÜNE ÇIKTI Düzenlemede babalar da unutulmadı. Özel sektör çalışanlarının babalık izni kamu çalışanlarında olduğu gibi 10 güne çıkarıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni düzenlemenin detaylarıyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan şu ifadeleri kullandı: "Bakan Göktaş, "Doğum izni sürelerini artıran yeni düzenlememizle annelerimizin ve ailelerimizin yanındayız. 1 Nisan 2026 itibarıyla doğum yaptığı tarihin üzerinden 24 hafta geçmemiş anneler, çalıştıkları kuruma 10 iş günü içinde başvurmaları hâlinde 8 haftalık ilave doğum izni hakkından yararlanabiliyor. Aile ve Nüfus On Yılı’nda, iş-aile yaşamını dengesini sağlamaya yönelik uygulamalarla aile kurumumuzu güçlendirmeye ve her koşulda annelerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

DOĞUM İZNİ BİTENLER DE FAYDALANACAK Yeni düzenlemeden doğum iznini tamamlayan anneler de faydalanacak. Buna göre; 1 Nisan itibarıyla; doğum iznini tamamlamış, ancak doğumunun üzerinden 24 hafta geçmemiş olan tüm anneler 8 haftalık ilave doğum izninden faydalanacak.

KRİTİK TARİH 16 EKİM Kanunda resmi tarih 1 Nisan 2026. Doğumun üzerinden 24 hafta geçmeme şartı var. 1 Nisan'dan 24 hafta (168 gün) geriye gidince 16 Ekim 2025 tarihi ortaya çıkıyor. Yani 16 Ekim 2025 ve sonrası doğum yapan ancak doğum izni biten anneler, 10 iş günü içinde iş yerlerine başvurmaları halinde 8 hafta daha ilave izin yapabilecek.



