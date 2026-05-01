Kış geri döndü! Sağanak yağışlar günlerce sürecek
Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini artırırken, sıcaklıklar mevsim normallerinin altına geriledi. Marmara ve Ege başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağışların günlerce devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, kuvvetli rüzgâr ve ani hava değişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülke genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları özellikle batı bölgelerde hissedilir şekilde düşecek. Marmara ve Ege başta olmak üzere batı kesimlerde sıcaklıkların 6 ila 10 derece azalması beklenirken, rüzgarın da bazı bölgelerde kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeydoğudan, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında ise güneybatı yönlerden esmesi beklenen rüzgarın yer yer saatte 40–60 kilometre hızlara ulaşabileceği bildirildi.
İSTANBUL’DA GÜNLERCE SÜRECEK YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul’da etkili olan yağışlara ilişkin değerlendirmesinde yağışların birkaç gün daha süreceğini belirtti. Tek, “İstanbul’da bugün yağış oranı yüzde 90’larda ve gün boyu devam edecek. Yarın ve öbür gün, hatta salıya kadar bu durum sürebilir” dedi.
Son saatlerde metrekareye 15 ila 30 kilogram arasında yağış düştüğünü aktaran Tek, mevcut yağışın şimdilik sel riski oluşturacak seviyede olmadığını ancak vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
“HIZIR GÜNLERİ” VURGUSU: SICAKLIKLAR HEMEN YÜKSELMEYECEK
Hava sıcaklıklarındaki ani düşüşü mevsimsel döngüyle açıklayan Tek, eski takvimlerde yılın “kış ve yaz günleri” olarak ikiye ayrıldığını hatırlattı. Mayıs ayının ortalarına kadar serin havanın devam edebileceğini belirten Tek, “6 Mayıs’tan sonra Hızır Günleri başlar, hava ancak o dönemden sonra ısınmaya başlar” ifadelerini kullandı.
DOĞU DAHA SICAK AMA ÇIĞ RİSKİ VAR
Türkiye’nin batısı soğuk ve yağışlı havanın etkisi altındayken, doğuda farklı bir tablo dikkat çekiyor. Erzurum gibi illerde sıcaklıkların 14 derece civarında seyrettiğini belirten Tek, buna rağmen yüksek kesimlerde çığ riskine karşı uyarıda bulundu.