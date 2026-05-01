Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini artırırken, sıcaklıklar mevsim normallerinin altına geriledi. Marmara ve Ege başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağışların günlerce devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, kuvvetli rüzgâr ve ani hava değişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili oluyor. Sağanak yağışlar etkili olurken hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin altına düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülke genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları özellikle batı bölgelerde hissedilir şekilde düşecek. Marmara ve Ege başta olmak üzere batı kesimlerde sıcaklıkların 6 ila 10 derece azalması beklenirken, rüzgarın da bazı bölgelerde kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeydoğudan, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında ise güneybatı yönlerden esmesi beklenen rüzgarın yer yer saatte 40–60 kilometre hızlara ulaşabileceği bildirildi.

