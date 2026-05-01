ABD’nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde kaydedilen görüntüler, uyuşturucu kullanımının ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Sokak ortasında adeta donup kalan insanların hali izleyenleri hayrete düşürürken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ABD’de de uyuşturucu bağımlılığı ciddi bir toplumsal sorun olmaya devam ediyor. Özellikle bazı büyük şehirlerde bu sorun, günlük hayatın bir parçası haline gelmiş durumda. Son olarak California eyaletinin San Francisco kentinden paylaşılan görüntüler, bu gerçeği çarpıcı bir şekilde ortaya koydu.

ABDde zombi filmlerini aratmayan manzara! Bir şehir adeta donup kaldı

GÖRÜNTÜLER ZOMBİ FİLMLERİNİ ARATMADI

Sosyal medyada yayılan videoda, sokakta bulunan bazı kişilerin uyuşturucu etkisi altında uzun süre neredeyse hiç hareket etmeden kaldığı görülüyor. Görüntüleri kaydeden kişi, çevresindeki insanların adeta “zombi” benzeri bir duruma büründüğünü aktarırken, dakikalar boyunca aynı pozisyonda kalan bireyler dikkat çekiyor. İzleyenleri hayrete düşüren görüntüler kısa sürede yüzlerce kez tıklanarak viral hale geldi.

ABDde zombi filmlerini aratmayan manzara! Bir şehir adeta donup kaldı

ABD genelinde özellikle bazı şehirler, uyuşturucu krizinin en yoğun hissedildiği bölgeler arasında yer alıyor. Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia da bu şehirlerden biri olarak öne çıkarken, benzer görüntülerin farklı kentlerden de gelmesi sorunun yaygınlığını ortaya koyuyor.

San Francisco’dan gelen bu görüntüler, uyuşturucu kullanımının toplum üzerindeki etkilerini bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanlar, sorunun yalnızca güvenlik değil aynı zamanda halk sağlığı meselesi olduğuna dikkat çekerken, çözüm için daha kapsamlı ve uzun vadeli politikaların gerekliliği vurgulanıyor.

