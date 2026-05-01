ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, dün Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda Başkan Donald Trump’a İran’a karşı askeri seçenekleri içeren kapsamlı bir brifing verdi. Görüşmede, muharebe operasyonlarının yeniden başlatılması halinde ‘hızlı ve etkili’ bir saldırı dalgası düzenlenebileceği ifade edildi.

Fox News’in haberine göre, Amiral Brad Cooper, Trump ile Durum Odası'nda yaptığı brifingde muhtemel seçenekleri sunarak, başkanın muharebe operasyonlarına yeniden başlama kararı alması halinde "kısa ve güçlü bir saldırı dalgası"nın gerçekleştirilebileceğini belirtti.

ABD İranda son darbeye hazırlanıyor! Masadaki hedefler belli: CENTCOMdan çarpıcı hazırlık paylaşımı

İRAN’IN KALAN ASKERİ VARLIKLARI VE ALTYAPISI HEDEFTE

Haberde, muhtemel bir operasyonda İran’ın kalan askeri varlıkları, lider kadrosu ve stratejik altyapısının ABD’nin hedefleri arasında olduğu belirtildi.

KARA KARTAL DEVREYE ALINABİLİR

Pentagon’un bölgeye ayrıca “Kara Kartal” olarak adlandırılan ve yaklaşık 3.218 kilometre menzile sahip yeni bir hipersonik füze sistemini konuşlandırmayı değerlendirdiği aktarıldı. Bu sistemin özellikle balistik füze rampalarına karşı kullanılabileceği ifade edildi. Öte yandan, B-1B Lancer bombardıman uçaklarının bölgedeki varlığının artırıldığı ve yüksek kapasiteli mühimmat taşıma kabiliyetiyle operasyonel gücü desteklediği bildirildi.

ORTA DOĞU’DAKİ GEMİLERE İKMAL YAPILDI

CENTCOM’un X sosyal medya paylaşımında ise USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Görev Grubu’na destek veren USS Delbert D. Black destroyerine denizde ikmal yapıldığı görüntüler paylaşıldı. Açıklamada, bu tür lojistik faaliyetlerin ABD donanmasının bölgedeki operasyonel etkinliğini sürdürebilmesi açısından kritik olduğu vurgulandı.



ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılara başladı; bu durum Tahran'ın Körfez'deki ABD müttefiklerine karşı misilleme yapmasına ve Hürmüz Boğazı'nı kapatmasına yol açtı.

8 Nisan'da Pakistan'ın arabuluculuğuyla ateşkes ilan edildi, ardından 11-12 Nisan'da İslamabad'da görüşmeler yapıldı ancak bir anlaşmaya varılamadı. Trump daha sonra Pakistan'ın talebi üzerine, yeni bir süre belirlemeden tek taraflı olarak ateşkesi uzattı.

