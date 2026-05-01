İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda liderliğini 'Cehennem Necati' adıyla tanınan Necati Arabacı’nın yaptığı organize suç örgütüne ağır darbe vuruldu. Soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 780 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, elebaşılığını "Cehennem Necati" adıyla anılan Coşkun Necati Arabacı'nın yaptığı suç örgütünün uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi suçlara karıştıklarını tespit etti.

Örgüte maddi menfaat sağlamak amacıyla düzenli olarak para toplayan ve bu gelirleri örgütsel faaliyetlerde kullanan zanlıların kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, İzmir ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Cehennem Necati’ye ağır darbe! 780 milyonluk mal varlığına el konuldu

Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 22 taşınmaz, 7 motorlu araç ve 8 şirket ile ortaklık payı olmak üzere yaklaşık 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 16 ilde harekete geçildi! Yeni bürolarla yargı hızlanacak

