Televizyon ekranlarının dikkat çeken dönem yapımlarından biri olan Kuruluş Orhan final iddiaları gündemde yer buldu. Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan dizi için uzun süredir merak edilen “Kuruluş Orhan final mi yapıyor, yeni sezon gelecek mi?” soruları netlik kazandı.

Kuruluş Orhan final mi yapıyor, yeni sezon gelecek mi soruları dizinin takipçileri tarafından gündeme getirildi. Yönetmenliğini Bülent İşbilen üstlendiği, başrolde Orhan Bey karakterini Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Kuruluş Orhan dizisinin akıbeti büyük bir merak konusu. Dizinin hayranları final söylentilerinin netlik kazanıp kazanmadığını merak ederken ilgili açıklama gecikmedi.

Kuruluş Orhan final mi yapıyor, yeni sezon gelecek mi? Diziye dair açıklama geldi!

KURULUŞ ORHAN FİNAL Mİ YAPIYOR?

Televizyon ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Orhan için final kararı alındı. Yapım kulislerinden gelen bilgilere göre dizinin yayın hayatı planlanan bölüm sayısıyla sınırlı kalacak. Herhangi bir değişiklik olmazsa Kuruluş Orhan dizisi 26. bölümde ekranlara veda edecek.

KURULUŞ ORHAN YENİ SEZON GELECEK Mİ?

Dizinin ikinci sezonuyla ilgili beklentiler de alınan final kararıyla birlikte sona erdi. Yapımcı şirket Bozdağ Film, yeni sezonda farklı bir projeye odaklanma kararı aldı. Şirket yeni sezona ATV’ye Taylan Biraderler‘in yönettiği “Aşk ve Taht” dizisini çekecek.

KURULUŞ ORHAN 23. BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin 22. bölümü 29 Nisan 2026 Çarşamba akşamı yayınlanmıştı. Kuruluş Orhan 23. yeni bölümünün bir sonraki hafta 6 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de yayınlanması bekleniyor.

