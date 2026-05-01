1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler “Bugün okullar tatil mi, ders işlenecek mi?” sorusuna cevap arıyor. Bu sene Cuma gününe denk gelen 1 Mayıs resmi tatili için okullarda son durum gündemde.

1 Mayıs resmi tatil kapsamında kamuya bağlı birçok kurum da kapalı oluyor. Bankalar, noterler ve bazı kamu hizmetleri bugün hizmet vermiyor. Fakat sağlık, güvenlik ve ulaşım gibi temel hizmetler kesintisiz şekilde devam ediyor. Peki, bugün okullar tatil mi? 1 Mayıs'ta okullar kapalı mı?

Bugün okullar tatil mi? 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı için eğitimde son durum gündemde

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Resmi tatil statüsü nedeniyle 1 Mayıs tarihinde eğitim-öğretim faaliyetlerine ara veriliyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullar bugün kapalı olacak. Okullarda eğitimin cumartesi ve pazar hafta sonu tatilinin de ardından 4 Mayıs Pazartesi kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs resmi tatil olarak kabul ediliyor. 2009 yılında yapılan düzenleme ile birlikte Emek ve Dayanışma Günü, ulusal düzeyde resmi tatil statüsüne alındı. Bu kapsamda kamu kurumlarında çalışan personel idari izinli sayılıyor ve kamu hizmetleri sınırlı şekilde yürütülüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası