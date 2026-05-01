İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle şehir genelinde kapsamlı güvenlik ve ulaşım tedbirleri aldı. Başta Taksim'e çıkan güzergahlar olmak üzere Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'de çok sayıda yol trafiğe kapatılırken, M2 metrosunun Taksim, Şişhane ve Osmanbey durakları ile tüm füniküler hatlarında seferler durduruldu. Kutlamaların Kadıköy ve Kartal meydanlarında yapılması planlanırken, vapur seferlerine de kısıtlama getirildi. İşte İstanbul'da trafiğe kapatılan güzergahlar...

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan tedbirleri, kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, İstanbul'da huzur içinde geçirilebilmesi için ilgili tüm birimlerin 7/24 esasına göre çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Sanal Devriye" çalışmaları sırasında, çeşitli marjinal grupların 1 Mayıs'ı bu yıl da bahane ederek sosyal medya mecralarında yasa dışı eylem çağrıları yaptığının tespit edildiği bildirildi.

İstanbul'un huzurunu korumak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, yasa dışı eylemlere mahal vermemek için ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C, 11/H ve ilgili maddelerinden doğan yükümlülükler gereğince bir dizi tedbir kararı alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saat 05.00 itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıklarının Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle emniyet birimleri tarafından steril hale getirilerek emniyet tedbiri alınan alanlarda bulunan çöp konteynırlarının bir gece öncesinden kaldırılması ve muhtemel yürüyüş güzergahları üzerinde bulunan taş ve benzeri maddelerin temizlenmesi, alanın steril hale getirilmesi, bu alanlarda belediyelere ait araç ve personel bulundurulmaması, il genelinde daha önceki tecrübeler de göz önünde bulundurularak İETT otobüs duraklarının 1 Mayıs 2026 günü başka uygun noktalara kaydırılarak güzergahların düzenlenmesi ve cam duraklarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması, Beşiktaş İnönü Stadı yanında bulunan temizlik işleri binası otoparkının gerektiğinde emniyet birimleri tarafından otopark olarak kullanılması amacıyla araç bulundurulmaması kararlaştırıldı."

KADIKÖY VE BEYOĞLU'NDA ALINAN TEDBİRLER

Açıklamada, kullanılacak yollar alternatif güzergahlar ve diğer tedbirlere de yer verildi. Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 1 Mayıs Cuma günü saat 05.00 itibariyle Rıhtım Sokak, Albay Faik Sözdener Caddesi Kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi, General Asim Gündüz Caddesi arasında kalan tramvay yolunun kapatılması, Kavak İskele Caddesi'nden itibaren Tıbbiye Caddesi, Rıhtım Caddesi, Söğütlüçeşme Caddesi ve Faikbey Sokaktan itibaren Kurbağalıdere Caddesinin İETT otobüsleri ve minibüs hatlarının kullanımına kapatılması, Rıhtım Sokak üzerinde bulunan İspark Otopark alanının, Kadıköy Sahil Açık Otoparkının ve Kuşdili Açık Otoparkının boşaltılarak emniyet araçlarının park edebilmesi için sivil araç alınmayacak.

Beyoğlu ilçesinde ise Meclis-i Mebusan Caddesi, İnönü Caddesi, Tersane Caddesi, Tarlabaşı, Refik Saydam ve Mete Caddeleri ile Şişli ilçesinde Taşkışla Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Mecidiyeköy Meydanı ve Büyükdere Caddesi üzerinden Esentepe Varyantına kadar olan geliş-gidiş güzergahlarda 30 Nisan Perşembe günü saat 20.00'dan 2 Mayıs Cumartesi günü saat 07.00'a kadar belirtilen caddeler üzerinde bulunan İspark alanlarına park yapılmaması ve gerekli tahliyelerin yapılması, 1 Mayıs Cuma günü saat 05.00 itibariyle 2 (iki) ışıklı levhanın O-1 Kuzey Yol Mecidiyeköy Ayrımları ve O-1 Güney Çağlayan Yan Yol Ayrımlarında kullanılmak üzere araç sürücüleriyle birlikte Çevreyolları Ekipler Amirliğine görevlendirilmesine karar verildi.

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nca saat 05.00 itibariyle yeteri sayıda çekici aracın, Kadıköy, Kartal, Şişli ve Beyoğlu ilçelerindeki ekipler amirliğine sürücüleriyle birlikte görevlendirilmesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'nce 1 Mayıs Cuma günü saat 05.00'dan itibaren Galata ve Unkapanı köprü görevlilerinin görev yerlerinde hazır bulundurulması kararlaştırıldı.

BAZI METRO VE TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU

Saat 05.00'dan itibaren tedbirler bitimine kadar; Kadıköy ilçesi İskele Meydanı Rıhtım İETT Otobüs Peronlarının boşaltılması, alanda otobüs bulundurulmaması ve burada bulunan cam durakların sökülerek emniyet tedbirleri kapsamında herhangi bir olumsuzluk olmaması için tedbirler sonrasına kadar kaldırılması, 1 Mayıs Cuma günü saat 05.00'dan itibaren; M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim, Şişhane ve Osmanbey metro duraklarının (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) seferlere kapatılması, Mecidiyeköy Metro İstasyonun sadece Meydan çıkışının açık bulundurulması, Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattı seferlerinin durdurulması, İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvay seferlerinin durdurulması, Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattı seferlerinin durdurulması, Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması, T3 Kadıköy - Moda Tramvay Hattı'nın seferlerinin durdurulması kararlaştırıldı.

Saat 05.00'dan itibaren Avrupa yakası ile Anadolu yakası arasında karşılıklı yolcu ve araç (Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih ilçelerinde bulunan iskelelere) taşınmamasına karar verilirken, Eyüp tarafına yapılan seferler devam edecek. Fakat Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferler iptal edildi.

Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydan, Dolmabahçe ve Kadıköy İskelesi civarındaki otoparkları boşaltılarak, araç parklarına müsaade edilmeyecek. Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Kadıköy, Kartal İlçelerinde ve Taksim Meydanına çıkan güzergahlar ve yakın çevresinde bulunan tüm cadde ve sokak üzerine araç park edilmesine izin verilmeyecek.

BEYOĞLU

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle saat 05.00'dan itibaren Beyoğlu'nda kapatılan yol güzergahları şöyle:

İstiklal Caddesi, Sıraselviler Caddesi, İnönü Caddesi, Mete Caddesi, Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Boğazkesen Caddesi, Ömer Hayyam Caddesi (Tarlabaşı Taksim ayrımlarından itibaren) Atıf Yılmaz Caddesi, Turancı Başı Caddesi, Hamalbaşı Caddesi, Kamer Hatun Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Bostanbaşı Caddesi, İlk Belediye Caddesi, Hayriye Caddesi, Asmalı Mescit Caddesi, Cihangir Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Abdülhak Hamit Caddesi, Galip Dede Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, Taşkışla Caddesi, Zambak Sokak, Meşelik Sokak, Mis Sokak, Billurcu Sokak, Balo Sokak, Sadri Alışık Sokak, Akarsu Yokuşu Sokak, Defterdar Yokuşu Sokak, Kazancı Yokuşu Sokak, Kumbaracı Yokuşu Sokak, Osmanlı Sokak, Dünya Sağlık Sokak, Selime Hatun Cami Sokak, Çiftevav Sokak, Akyol Sokak, Halas Sokak, Nuri Ziya Sokak, Miralay Şefikbey Sokak,Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydan Caddesi, Unkapanı Köprüsü Taksim Yönü, Dolapdere Taksim Caddesi, Sakızağacı Caddesi, Çukur Sokak, Peşkirci Sokak, Demirbaş Sokak, Kalyoncu Kulluğu Caddesi, Ömer Hayyam Caddesi, Aynalı Çeşme Caddesi, Tepebaşı Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı Fişekhane Deresi Kesişimi Dolapdere İstikameti, Bahriye Caddesi Taksim Dolapdere Ayrımı Dolapdere İstikameti, Tersane Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Cadde ve Sokaklar, Irmak Caddesinden Yedikuyular Caddesi Taksim İstikameti.

Sürücüler için Beyoğlu'nda kullanılacak alternatif yollar:

Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Barbaros Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Yedikuyular Caddesi, Irmak Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Bülent Demir Caddesi, Bahriye Caddesi, Fişekhane Deresi Caddesi, Dereboyu Caddesi, Melek Sokak, Evliya Çelebi Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Irmak Caddesi (Taksim’den Dolapdere İstikameti) Akağalar Caddesi, Kurtuluş Caddesi.

KADIKÖY

Kadıköy'de saat 05.00'dan itibaren Kavak İskele Caddesi-Tıbbiye Caddesi Kesişimi ile Rıhtım Caddesi-Tıbbiye Caddesi Kesişimi arasında kalan Tıbbiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar. Tıbbiye Caddesi-Rıhtım Caddesi kesişimi ile Rıhtım Sokak-Rıhtım Caddesi arasında klan Rıhtım Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar. Rıhtım Sokak-Albay Faik Sözdener Caddesi kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi-Albay Faik Sözdener Caddesi kesişimi arasında kalan Albay Faik Sözdener Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi-Kurbağalıdere Caddesi kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi-Kurbağalıdere Caddesi kesişimi arasında kalan Kurbağalıdere Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar. Söğütlüçeşme Caddesi - Kurbağalıdere Caddesi kesişimi ile Rıhtım Caddesi - Söğütlüçeşme Caddesi kesişimi arasında kalan Söğütlüçeşme Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergahlar ise Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Kurbağalıdere Caddesi (Hasanpaşa İstikameti), Dr. Esat Işık Caddesi, Acıbadem Caddesi, Recep Peker Caddesi, Bağdat Caddesi, D-100 kara yolu, Taşköprü Caddesi, Dr. Eyüp Aksoy Caddesi olarak belirlendi.

KARTAL

Kartal ilçesinde saat 11.00'dan itibaren kapatılacak yollar Savarona Caddesi (Turgut Özal Bulvarı kesişimi ile Hükümet Caddesi kesişimi arasında kalan kısım), Hükümet Caddesi (Kartal Baba alt geçidi ile Savarona Caddesi arasında kalan kısım). Alternatif olarak ise Turgut Özal Bulvarı, Egemenlik Bulvarı, Neyzen Tevfik Caddesi ve Üsküdar Caddesi'ni sürücüler tercih edebilir.

ŞİŞLİ

Şişli'de saat 05.00'dan itibaren Büyükdere Caddesi (Esentepe girişi ile Halaskargazi caddesi arasında kalan kısım), Merkez Caddesi, Halaskargazi Caddesi, 19 Mayıs Caddesi (Türk Kalp Vakfı Kavşak ile Büyükdere Caddesi Arasında Kalan Kısım), Aytekin Kotil Caddesi (Cevahir İş Merkezi ile Büyükdere Caddesi Arasında Kalan Kısım), Bahçeler Sokak, Garaj Sokak, Ortaklar Caddesi (Mecidiyeköy Meydan ile Bahçeler Sokak Arasında Kalan Kısım) trafiğe kapatılacak.

Bu ilçede sürücüler alternatif olarak Ortaklar Caddesi, Abidei Hürriyet Caddesi, Mevlüt Pehlivan Sokak, Vali Konağı Caddesi, Hakkı Yeten Caddesi, Dolapdere Caddesi, Darülaceze Caddesi, Hrant Dink Sokak, Ebe Kızı Sokak, İzzet Paşa Sokak, Rumeli Caddesi (Nişantaşı Kavşak ile Osman Bey Kavşak Arasında Kalan Kısım) kullanabilir.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş ilçesinde ise muhtelif cadde ve sokaklar, olası yaya ve araç trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli görülen durumlarda kısmen veya tamamen trafiğe kapatılacak.

İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul Valiliğinin açıkladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Taksim Meydanı başta olmak üzere buraya çıkan yollar ile Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Kartal'da bazı yollarda araç ve yaya geçişine izin verilmiyor. Taksim Meydanı'nı kullanmak isteyen vatandaşları, polis ekipleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor.

İşte alınan diğer kararlar:

M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim, Şişhane ve Osmanbey metro duraklarında (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) seferler yapılmayacak.

Mecidiyeköy Metro İstasyonunun sadece Meydan çıkışının açık bulundurulurken, Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattı seferleri ile İstiklal Caddesi üzerindeki Nostalji tramvay seferleri durduruldu.

Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattı, Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarında (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) sefer düzenlenmeyecek.

T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda da seferler durduruldu.

KUTLAMALAR KADIKÖY RIHTIM MEYDANI VE KARTAL MEYDANI'NDA

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda 10.00-17.00 saatleri arasında, TKP'nin ise Kartal Meydanı'nda 12.00-19.00 saatleri arasında kutlayacağını bildirmişti.

